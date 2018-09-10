Milli Eğitim Bakanlığı çoğunluğu engelli bin 540 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların bazı şartlara uyması gerekiyor. İşte MEB personel alımı başvuru şartları ve başvuru detayları...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak

Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

Bu ilanla işe alınan işçiler 5 yıl süresince il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav yeri ve tarihleri, Ankara işyerleri için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar 100 puan üzerinden %70'i EKPSS puanı, %30 'u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, bir o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Asıl ve yedek üyeler bu maddenin birinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.

Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.

Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

Bu ilanla işe alınan işçiler 5 yıl süresince il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular için son tarih 17 Eylül olarak duyuruldu.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Taleplere 2016 veya 2018 (tercihine göre) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS )puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır.

Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

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