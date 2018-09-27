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MEB TYP personel alımı kura çekimi ne zaman
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MEB TYP personel alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik işçisi alımları 2018 İŞKUR

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde temizlik personel alımları için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda MEB'in 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 80 bin güvenlik ve bakım, onarım ve temizlik personel alımı yapılacağı bilgiside yer aldı. Peki, MEB TYP personel alımı kura çekimi ne zaman? Kura çekim tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

27.09.2018 - 11:16 | Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda en az ilkokul mezunu olmak üzere, lise, önlisans ve lisans mezunlarının tamamı başvuru yapabilmektedir. Yaş olarak en fazla 40 yaş şartı aranıyor. Bilgiside yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinden TYP kapsamında personel alımına ilişkin kura tarihinin değiştiği bilgisini paylaştı. Peki, MEB TYP personel alımı kura çekimi ne zaman? Kura çekim tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

MEB TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda yer alan bilgiye göre en az İlkokul mezunu olmak emekli ve malul aylığı almıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve açık öğretim hariç öğrenci olmamak şartları bulunuyor.

MEB TYP PERSONEL ALIMINA İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız

Yukarıdaki linke tıklayınız ve İŞKUR hesabınıza giriş yaptıktan sonra TYP Numarası kısmına tıklayın daha sonra "ara" butonuna tıklayın ve böylece açık ilanlara erişebilirsiniz.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLŞECEK?

MEB TYP personel alımı için kura çekimi 3 Ekim’de saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecektir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

03.10.2018 tarihinde yapılacak olan kura, Milli Eğitim Bakanlığı Şûra Salonunda (Muammer Yaşar Bostancı Caddesi Beşevler) gerçekleştirilecektir. Kura çekimlerini izlemek isteyen işçi adaylarının katılımı zorunlu değildir. Bunun yanı sıra isteyen adaylar kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura sonuçları ise MEB tarafından açıklanacaktır.

Söz konusu duyuruda; Kura sonuçlarının açıklanmasını takiben, kurada adı çıkanlar ile kuraya tabi olmayan ortaöğretim/üniversite mezunlarının listeleri, başvuruda istenecek belgeler, başvuru tarihi ve başvuru yeri, kura sonuçlarıyla birlikte ayrıca duyurulacaktır.

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