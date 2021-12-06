Trenle çok keyifli bir yolculuk sonrası kente geldiğini belirten Akpakır, "Bu coğrafyaya hiç gelmemiştim ve çok güzel. Yerli ve yabancı turistlerin bu deneyimi yaşamaları gerekiyor. Herkesin buralara gelmesi lazım. Ben her kış gelmeyi düşünüyorum. Ani'nin çok değişik bir havası var, başka bir ülke gibi çok farklı hissettiriyor" ifadelerini kullandı.