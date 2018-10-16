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Meghan Markle hamilelik haberinin ardından ilk kez görüntülendi

16.10.2018 - 11:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Meghan Markle’ın hamile olduğunun duyurulmasından saatler önce 16 günlük Avustralya gezisine çıkan kraliyet çifti, Sidney’de bebek tebriklerini kabul etmeye başladı. Sussex Düşesi hamilelik haberinin ardından ilk kez görüntülendi

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    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin altıncı varisi Prens Harry ile Meghan Markle 19 Mayıs'ta dünyaevine girmişti. 

     

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    Evlilikten 5 ay sonra Prens Harry ile Meghan Markle'dan bebek haberi geldi. Kensington Sarayı, Meghan Markle'ın hamile olduğunu müjdeledi.

     

     

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    Bebek haberi Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya hesabından, Kraliyet çiftinin 16 günlük Avustralya gezisine çıktığı zamanda verildi. 

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    Meghan Markle ve Prens Harry, müjdeli haberin ardından ilk kez görüntülendi. 

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    Markle, resmi gezi için Avustralyalı tasarımcı Karen Gee'den bir elbise giydi. Beyaz elbisesini nude tonlarında bir stiletto ile tamamlayan Düşes çok sade ve hoş görünüyordu. 

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    Bu arada Düşes'in karnının bu elbise ile hafif belli olduğu gözlendi.

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    Tebrikleri kabul etmeye başlayan çift, çıktıkları ilk resmi gezide Avustralya'dan ilk bebek hediyesini aldı.

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    Avustralya Kraliyet Alayı Generali Peter Cosgrove ve eşi tarafından karşılanan Markle ve Harry'ye bir oyuncak kanguru verildi. Çifte aynı zamanda bebek botları da hediye edildi. 

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Spiral ve girdap benzeri desenleriyle Koala'ların parmak izleri tıpkı insan parmak izlerine benzer, bizim gibi onların da parmak izleri farklıdır, enteresan bir canlı.
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