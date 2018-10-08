Meghan Markle'ın ablası sarayın kapısından geri döndü!
08.10.2018 - 13:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın üvey kızkardeşi Samantha Markle, davetsizce geldikten sonra Buckhingam Sarayı'nın kapısından geri döndü. Reddedilmesine rağmen boş durmayan Samantha Markle, bu sefer de Kensington Sarayı’na bir mektup bıraktı
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19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını Meghan Markle'ın başı, üvey ablası Samantha Markle ile dertte.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra babası ve üvey kardeşinin açıklamaları nedeniyle zor günler geçiren Markle, ablası nedeniyle yeniden gündemde.
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Meghan Markle ile aralarının açık olduğu bilinen 53 yaşındaki üvey ablası Samantha birçok sorun yaşadığı kardeşi ile 'yüzleşmek amacıyla' ABD'den İngiltere'ye uçacağını açıkladı.
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MS hastası olan Samantha Markle, elinde Meghan'ın fotoğrafı ile saraydan içeri girmek istedi ancak güvenlik tarafından reddedilerek içeri alınmadı.
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Tekerlekli sandalye ile sarayın önüne giden Samantha Markle, bunun üzerine elindeki mektubu saray korumasına verdi. Daha sonra Twitter'dan, "Herkes bu mektupta ne olduğunu öğrenmek istiyor" notunu yazdı.
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Kraliyet Ailesi içinde uygunsuz hareketlere imza atan Samantha Markle'ın mektubundan yeni bir skandal çıkmasından endişe ediliyor.
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Zira Meghan Markle'ın geçmişi ile ilgili basına konuştukça para kazanan Samantha Markle, Prens Henry'e hamster benzetmesi yapıp Meghan'a hakaretler yağdırmıştı.
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Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın düğün öncesi gizlice çekildiği söylenen fotoğraflarının düzmece olduğunun anlaşılması üzerine, fotoğrafların arkasındaki ismin de Samantha Markle olduğu ortaya çıkmıştı.
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Samantha Markle, yaşananların ardından suçlu olduğunu itiraf etmişti.
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Baba Thomas Markle'ın ilk eşinden olan üvey abla, Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününe davet edilmemişti.
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