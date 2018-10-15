Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocuğu ne prenses ne prens olacak!

19 Mayıs'ta görkemli bir tören ile dünyaevine giren Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebek beklediği açıklandı. Ancak Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebekleri prens ya da prenses unvanı alamayacak! Nedeni ise 1917 yılında Kraliyet'e getirilen bir kural...