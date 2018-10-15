Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocuğu ne prenses ne prens olacak!
15.10.2018 - 16:37 | Güncelleme:
19 Mayıs'ta görkemli bir tören ile dünyaevine giren Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebek beklediği açıklandı. Ancak Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebekleri prens ya da prenses unvanı alamayacak! Nedeni ise 1917 yılında Kraliyet'e getirilen bir kural...
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin altıncı varisi Prens Harry ile Meghan Markle 19 Mayıs'ta rüya gibi bir düğün ile dünyaevine girmişti.
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Evlilikten 5 ay sonra Prens Harry ile Meghan Markle'dan bebek haberi geldi. Kensington Sarayı, Meghan Markle'ın hamile olduğunu duyurdu.
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Bebek haberi tam da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga ziyaretine başladığı sırada geldi.
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Saray, sorun çıkmaması halinde 2019 baharında Markle'ın çocuğunu kucağına alacağını müjdeledi. Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı aylardır konuşuluyordu.
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Geçtiğimiz günlerde Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank'ın düğününe katılan Düşes'in bol bir kıyafet tercih etmesi ve kabanını üzerinden çıkarmaması hamilelik iddialarını güçlendirmişti.
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Öte yandan İngiliz basını dünyaya gelecek bebeğin prens ya da prenses unvanı alamayacağını yazdı.
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Eğer Kraliçe Elizabeth yeni bir kural çıkarmazsa taht için altıncı sırada yer alan Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, cinsiyetine göre ya Lord ya da Lady unvanına sahip olacak.
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Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni ise 1917 yılına dayanıyor. O tarihte 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı ve sadece Kraliyet'in ilk torununun prens ya da prenses unvanı alabileceğini kararlaştırdı.
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Yani yalnızca Prens William'ın ilk çocuğu George, Kraliyet kurallarına göre Prens olarak anılacaktı. Ancak Kraliçe, Kate ve William'ın evlenmesinden bir yıl sonra tüm çocuklarının prens ya da prenses unvanı almalarına izin verdi.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin taht sıralamasında Kraliçe Elizabeth'den sonra, Prens Charles geliyor. Onun ardından sırada Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis var.
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Prens Harry, babası, ağabeyi ve yeğenlerinin ardından tahtta altıncı sırada.
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