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Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında?

Kırklareli Belediye Başkan'ı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri dönüyor.. Siyamoğlu'na rozeti grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağı öğrenildi. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında? İşte Mehmet Siyam Kesimoğlu biyografisi...

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında?

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'da Vize, Kırklareli'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, Özel Sektörde Genel Koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı, TBMM XXII.ve XXIV. dönem Kırklareli milletvekilliği, XXII. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır.

Sibel Kesimoğlu ile evlidir ve Nevzat Burak Kesimoğlu’nun babasıdır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa etmiştir. 14 Şubat 2019 günü 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olduğunu ilan etmiştir. Bağımsız olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde %37,48 oy alarak Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.

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