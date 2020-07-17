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Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı Tuxtepec kentinin Belediye Başkanı San Juan Bautista'nın, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi

Meksika
AA

Meksika'da belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin Oaxaca eyaletine bağlı Tuxtepec kentinin Belediye Başkanı San Juan Bautista, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle 20 günden bu yana özel bir hastanede yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Eyalet Valisi Alejandro Murat, belediye başkanının ailesini arayarak baş sağlığı dileğinde bulundu.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 37 bin 574 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 324 bin 41 olarak kayda geçti.

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