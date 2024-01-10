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        Haberler Yaşam Meksikada 4.5 km’lik hamur işiyle Guinness rekoru kırdılar

        Meksikada 4.5 km'lik hamur işiyle Guinness rekoru kırdılar

        Meksika'nın başkenti Meksiko'da 4.5 kilometre uzunluğunda hamur işi yapılarak Guinness Dünya Rekoru kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:04
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        Meksika'nın başkenti Meksiko'da geleneksel bir unlu mamul olan Krallar Galetası/Halkası (Rosca de Reyes), 4.5 km uzunluğuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

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        Sokaklar boyu masalara dizilmiş hamur işi, halkın dikkatini çekti.

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        Rekor kaydedildikten sonra halk, hamur işinden parçalar alarak evlerine götürdü.

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