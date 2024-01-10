Meksikada 4.5 km'lik hamur işiyle Guinness rekoru kırdılar
Meksika'nın başkenti Meksiko'da 4.5 kilometre uzunluğunda hamur işi yapılarak Guinness Dünya Rekoru kırıldı
Giriş: 10.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:04
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Meksika'nın başkenti Meksiko'da geleneksel bir unlu mamul olan Krallar Galetası/Halkası (Rosca de Reyes), 4.5 km uzunluğuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
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Sokaklar boyu masalara dizilmiş hamur işi, halkın dikkatini çekti.
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Rekor kaydedildikten sonra halk, hamur işinden parçalar alarak evlerine götürdü.
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