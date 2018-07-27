Cadde'nin haberine göre, toplamda 5 dakika kaldığı mağazadan aynı hızda çıkan Melike İpek Yalova'nın hızına görenler hayran kaldı.

Acelesi olduğunu ve bir toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyen güzel oyuncu, aracını valeden alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

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