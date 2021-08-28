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Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı kaç, boyu ve kilosu ne? İşte dizileri ve hayatı

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu Melisa Şenolsun gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması üzerine diziye katılacak isim merak ediliyordu. Melisa Şenolsun sosyal medyada araştırılıyor. Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı kaç, boyu ve kilosu ne? İşte dizileri ve hayatı

Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı kaç, boyu ve kilosu ne? İşte dizileri ve hayatı

Dizi ve sinema oyuncusu Melisa Şenolsun'un hayatı ve dizileri merak ediliyor. Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Melisa Şenolsun hakkında merak edilenleri derledik...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 25 yaşındali genç oyuncu Melisa Şenolsun İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

MELİSA ŞENOLSUN SEVGİLİSİ KİM?

Neredeyse üç buçuk yıl oyuncu Mehmet Ozan Dolunay ile birlikte olan Melisa Şenolsun, 2019'da Ozan Dolunay'dan ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından beri yönetmen Umut Evirgen ile birlikte.

MELİSA ŞENOLSUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Yapım Rolü Yönetmen Notlar
2017 Babam Feride Nihat Durak Başrol Oyuncusu
2019 Güzelliğin Portresi Hilal Umur Turagay Başrol Oyuncusu
2021 Buluşma Noktası Kimya Umut Evirgen Başrol Oyuncusu
Yıl Yapım Rolü Kanal Notlar
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Hande Star TV Başrol Oyuncusu
2015-2016 Kiralık Aşk Sude İplikçi Star TV Yardımcı karakter
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Ceren FOX Başrol Oyuncusu
2018 Nefes Nefese Rüya Kıran Star TV Başrol Oyuncusu
2020 Menajerimi Ara Kendisi Star TV Konuk oyuncu
2021 Masumlar Apartmanı TRT1 Başrol Oyuncusu
Yıl Yapım Rolü Kanal Notlar
2019-2021 Atiye Cansu Özgürsoy / Elif Kurtiz Netflix Başrol Oyuncusu

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