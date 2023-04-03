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Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Habertürk'e açıklamalar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

İnce'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu artniyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halilibrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıorum.

"MUHARREM İNCE ÇEKİL DERKEN SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN EDİYORLAR"

Açılamayan üniversiteler, yapılamayan tarım, korunamayan kadınlarımız, geçinemeyen emeklilerimiz, et yiyemeyen çocuklarımız, çadır satan Kızılayımız, bütün bu ortamda bu bizim kaderimiz olamaz. 17 parti bir araya gelmiş. 21 yılda hiçbir dediğini gerçekleştirememiz bir iktidar var. Hiçbir dediğini tutturamamış, beceriksiz, başarısız, yorgun iktidar. Bunun karşısında muhalefet var. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Deprem Türkiye'yi vurmuş. Euro 20 lira, devlet çökmüş. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.

"O İŞ BİTTİ! BİZİM ÇEKİLMEMİZİ GEREKECEK BİR DURUM YOK ARTIK"

Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

"İKİNCİ TURA KALIRSA SAYIN KILIÇDAROĞLU DEĞİL BEN SEÇİLİRİM"

Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz.


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