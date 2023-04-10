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Memleket Partisi milletvekili adayları belli oldu! 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler?

Memleket Partisi milletvekili adayları isim listesi, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir ve beraberindekiler ile YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi. Memleket Partisi, tüm illerde 87 seçim bölgesinde 600 milletvekili adayı çıkardıklarını açıkladılar. İşte 14 Mayıs 2023 Memleket Partisi milletvekili adayları isim listesi...

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  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    Memleket Partisi, 28. Dönem milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. 14 Mayıs 2023 seçimleri Memleket Partisi milletvekili adayları isim listesi il il belli oldu. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları isim listesi...
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    MEMLEKET PARTİSİ İSİM LİSTESİ YSK'DA!

    Memleket Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

    Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir, "600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye'nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra da görmüş olacaksınız. Biz Memleket Partisi olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm partililerimizle ve tüm halkımızla seçimden birinci parti çıkacağımıza, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi de cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    2023 MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    ADANA 1 TARKAN KULAK

    ADANA 2 ETHEM EKE

    ADANA 3 CELAL GÜVEN

    ADANA 4 BESTE TUNCEL

    ADANA 5 MURAT ARAVİ

    ADANA 6 GÖKHAN KUNT

    ADANA 7 NİLGÜN TOPAL

    ADANA 8 EMİNE GENÇ

    ADANA 9 DİLEK TEPE

    ADANA 10 MELTEM ŞİMŞEK

    ADANA 11 HABİB KOÇAK

    ADANA 12 ABDULSAMET YILDIRIM

    ADANA 13 YILMAZ KARAHAN

    ADANA 14 FEYZİ VURALGİL

    ADANA 15 EMİR ADIGÜZEL

    ADIYAMAN 1 İZ YÜCEDAĞ

    ADIYAMAN 2 ABDULMUSA MİRCAN GÜRBÜZ

    ADIYAMAN 3 MEHMET BERKAY ABACIALIR

    ADIYAMAN 4 CELALETTİN SAMET GÜNDÜZ

    ADIYAMAN5PERİHAN

    ÖZALP COŞKUN

     

    AFYONKARAHİSAR 1 FAİK EŞME

    AFYONKARAHİSAR 2 HAZIM ABİ

    AFYONKARAHİSAR 3 İRFAN GARİPCİN

    AFYONKARAHİSAR 4 FATMA BULUT

    AFYONKARAHİSAR 5 MEHMET ALİ BULUT

    AFYONKARAHİSAR 6 ORÇUN ÇELİK

    AĞRI 1 CENAP DAŞTAN

    AĞRI 2 SEDAT OĞUR

    AĞRI 3 HASAN POLAT

    AĞRI 4 ERSİN AVŞAR

    AMASYA 1 MURAT ERDEMİR

    AMASYA 2 SERCAN ÇOBAN

    AMASYA 3 ZEYNEP KILIÇ
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    ANKARA-1 1 İPEK ÖZKAL SAYAN

    ANKARA-1 2 HALİL İLKER ÇELİK

    ANKARA-1 3 SİBEL ARACI

    ANKARA-1 4 AHMET ÖZALP

    ANKARA-1 5 MEHMET ELLİALTIOĞLU

    ANKARA-1 6 BURAK ÖZKORUL

    ANKARA-1 7 ATEŞ ÖZÇELİK

    ANKARA-1 8 LEVENT DURAN

    ANKARA-1 9 BETÜLAY İLHAN

    ANKARA-1 10 DENİZ ÜNLÜ

    ANKARA-1 11 ERTUĞRUL YILMAZ

    ANKARA-1 12 MELİH ALTINTAŞ

    ANKARA-1 13 DENİZ MUTLU

    ANKARA-2 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY

    ANKARA-2 2 MEHMET BERBER

    ANKARA-2 3 HAKKI ERMAN ERANIL

    ANKARA-2 4 ONUR CAN İNCU

    ANKARA-2 5 ÖZKAN ÇELİK

    ANKARA-2 6 EKİN ECE ÜNLÜ

    ANKARA-2 7 AHMET KONUK

    ANKARA-2 8 BAHAR ATA

    ANKARA-2 9 KUBİLAY ERSAN AKKANAT

    ANKARA-2 10 TUTKU ÖZER

    ANKARA-2 11 SERKAN KAPLAN

    ANKARA-3 1 YAVUZ KAYHAN YÜREGİR

    ANKARA-3 2 MUSTAFA ÇAĞLAYAN

    ANKARA-3 3 ALİ EVREN ERYILDIZ

    ANKARA-3 4 BURAK SAVTUR

    ANKARA-3 5 ZİYA KİRZUK

    ANKARA-3 6 YEKTA FAİK YILMAZ

    ANKARA-3 7 MERT KAYA

    ANKARA-3 8 ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU

    ANKARA-3 9 ÇAĞRI ÜNSAL

    ANKARA-3 10 TEOMAN ERSÖZ

    ANKARA-3 11 DENİZ GÖKKAYA

    ANKARA-3 12 ALEYNA GÜLŞEN

    ANTALYA 1 MEVLÜT DUDU

    ANTALYA 2 MUSTAFA KAVASOĞLU

    ANTALYA 3 HASAN YALÇIN

    ANTALYA 4 TURGUT OKUR

    ANTALYA 5 EMRE ERGİN

    ANTALYA 6 SERDAR GÜZEL

    ANTALYA 7 TAYFUN AYDOĞMUŞ

    ANTALYA 8 ŞEFİKA AYGÜNEŞ

    ANTALYA 9 DİLEK DİKER

    ANTALYA 10 HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU

    ANTALYA 11 EMİNE KANDİL

    ANTALYA 12 MUSTAFA HAYDAR DEMİROK

    ANTALYA 13 BAHRİ KENDİR

    ANTALYA 14 MISRA DENLİ

    ANTALYA 15 SELAMİ ÖZBARDAKÇI

    ANTALYA 16 MUSTAFA DEMİR

    ANTALYA 17 MURAT DEMİRCAN

    ARTVİN 1 SONER DURSUN

    ARTVİN 2 TARKAN YILMAZ

    AYDIN 1 CAVİT YENİPAZARLI

    AYDIN 2 SİBEL IŞIK

    AYDIN 3 CANER ÜNLÜ

    AYDIN 4 AHMET GÜLERYÜZ

    AYDIN 5 PEMBE KOÇ

    AYDIN 6 TOLGA İNCİ

    AYDIN 7 SEYHAN ATEŞ

    AYDIN 8 SİNAN YAĞIZ

    BALIKESİR 1 SİNAN DİKER

    BALIKESİR 2 GÖKSEL TAŞALTI

    BALIKESİR 3 HAKKI BİTİKLİ

    BALIKESİR 4 DİĞDAR DAŞKIN

    BALIKESİR 5 İBRAHİM KAYA

    BALIKESİR 6 AHMET AYDEMİR

    BALIKESİR 7 AKİDE KARAŞAHİN

    BALIKESİR 8 KEREM ALTANHAN

    BALIKESİR 9 AYŞEGÜL TOKTAY

    BİLECİK 1 HÜSEYİN KORKMAN

    BİLECİK 2 ŞÜKRÜ ÇETİNER

    BİNGÖL 1 ALPAY ESER

    BİNGÖL 2 GÖKSEL SERKAN AYDOĞAN

    BİNGÖL 3 CANER TUNCAY

    BİTLİS 1 ABDULKADİR ÖLEKLİ

    BİTLİS 2 YUSUF KORKMAZ

    BİTLİS 3 OZAN CEM DURDU

    BOLU 1 DUHA ÖZÇELİK

    BOLU 2 AHMET AKIN AYSAN

    BOLU 3 KADİR KARACA

    BURDUR 1 HULUSİ ÖZKAN

    BURDUR 2 HÜSEYİN CAN KARTAL

    BURDUR 3 CANSU ALTINSOY
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    BURSA-1 1 ÖZCAN ÖZEL

    BURSA-1 2 RUŞEN SEVER

    BURSA-1 3 DEREN PAKİZE KARAKAYA

    BURSA-1 4 AHMET ATALAY

    BURSA-1 5 CEVDET ŞEN

    BURSA-1 6 ALP GÜMÜŞ

    BURSA-1 7 ZEYNEP GÖKMEN

    BURSA-1 8 UMAR BATINAY EREĞİLMEZ

    BURSA-1 9 ALİ KAĞAN ASLANOĞLU

    BURSA-1 10 BERKAY DESOVALI

    BURSA-2 1 ÖMER KAYIR

    BURSA-2 2 MESUT ŞAHİN

    BURSA-2 3 YASEMİN SOYDAN

    BURSA-2 4 İLKER KILIÇ

    BURSA-2 5 DOĞAN YILDIZ

    BURSA-2 6 İLKER ÇEVİK

    BURSA-2 7 ŞENOL SELÇUK

    BURSA-2 8 RÜYA ÖZDEN

    BURSA-2 9 HAMİT ŞAKAR

    BURSA-2 10 UMUT KAYGISIZ

    ÇANAKKALE 1 AYCAN ATALAY

    ÇANAKKALE 2 ATALAY SEÇKİN

    ÇANAKKALE 3 İLKNUR İNCE

    ÇANAKKALE 4 TALHA YILMAZ

    ÇANKIRI 1 ADA ÇELİKER

    ÇANKIRI 2 OSMAN DEDE

    ÇORUM 1 GÜVEN KILIÇAY

    ÇORUM 2 SONER DEMİR

    ÇORUM 3 OLGUN ÇAKAR

    ÇORUM 4 HAMDİ DİVAN

    DENİZLİ 1 ERHAN DERİCİ

    DENİZLİ 2 OSMAN ULUKÖY

    DENİZLİ 3 DOĞAN EROL

    DENİZLİ 4 HÜSEYİN HARUN ÖKEK

    DENİZLİ 5 HAKAN KARAPINAR

    DENİZLİ 6 MEHMET DOĞUKAN YALDIZ

    DENİZLİ 7 DENİZ KAROL

    DİYARBAKIR 1 ATİLLA ECE

    DİYARBAKIR 2 NACATİ GÜNAY

    DİYARBAKIR 3 VEYSİ ESEN

    DİYARBAKIR4MEHMET İRFAN

    SEYİTOĞULLARI

     

    DİYARBAKIR 5 MUHAMMED MURAT GÜLOĞLU

    DİYARBAKIR 6 ZÜLKÜF ARDA ÇOBAN

    DİYARBAKIR 7 ULAŞ ALKAN

    DİYARBAKIR 8 İREM AYKAÇ

    DİYARBAKIR 9 SÜLEYMAN KAPLAN

    DİYARBAKIR 10 UĞUR KABANCI

    DİYARBAKIR 11 YONCA YİŞİN

    DİYARBAKIR 12 BARIŞ PAMUKÇU

    EDİRNE 1 ERDEM BİRCAN

    EDİRNE 2 OKTAY BOZKURT

    EDİRNE 3 SAMİ ÇAKIRLAR

    EDİRNE 4 ŞEYDANUR AKÇA

    ELAZIĞ 1 ÖMER KAN

    ELAZIĞ 2 KÜRŞAD ASLAN

    ELAZIĞ 3 ENES FASRUK NOM

    ELAZIĞ 4 HASAN SALTUK TAYANÇ

    ELAZIĞ 5 ÖZGÜR KALE

    ERZİNCAN 1 MİRAÇ TAHSİN YANAR

    ERZİNCAN 2 YENER ALAÇAYIR

    ERZURUM 1 BURAK GÖNDER

    ERZURUM 2 GENCEBAY EKREM ATALAY

    ERZURUM 3 EDANUR ULUDAĞ

    ERZURUM 4 VEYSEL KARSLI

    ERZURUM 5 OĞUZHAN BARIN

    ERZURUM 6 UMUT ORBEY

    ESKİŞEHİR 1 İLHAN DÜZYÜREK

    ESKİŞEHİR 2 BİRKAN DEMİRDİZEN

    ESKİŞEHİR3NESLİHAN

    BOZTEPE DEMİRCİLEK

     

    ESKİŞEHİR 4 SALİH ESKİCİ

    ESKİŞEHİR 5 DORUKHAN DEMİREL

    ESKİŞEHİR 6 ENES ERDÖNMEZ

    GAZİANTEP 1 KORAY KURT

    GAZİANTEP 2 CEVDET GÜDÜCÜ

    GAZİANTEP 3 GÜLCAN ÖZDEMİR

    GAZİANTEP 4 ALİCAN DOĞAN

    GAZİANTEP 5 İLKNUR KIRBAÇ

    GAZİANTEP 6 MEHMET ORAK

    GAZİANTEP 7 EDA BOZGEYİK

    GAZİANTEP 8 ONUR YETİM

    GAZİANTEP 9 ŞAHİN KOÇAK

    GAZİANTEP 10 SERGEN ŞAHİN

    GAZİANTEP 11 İBRAHİM YEMEZ

    GAZİANTEP 12 MUHAMMET ALPER ESER
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    GAZİANTEP 13 AHMET YUNUSOĞLU

    GAZİANTEP 14 OKTAY KIZILDAĞ

    GİRESUN 1 VEHBİ GÜVEN

    GİRESUN 2 YUNİS TÜRK

    GİRESUN 3 ERKAN ŞENEL

    GİRESUN 4 HİRA TUNAHAN

    GÜMÜŞHANE 1 HİKMET CAN AKDAĞ

    GÜMÜŞHANE 2 ADEM KOÇ

    HAKKARİ 1 ÇERGEZ MERMİT

    HAKKARİ 2 HETEM ÇAĞLIN

    HAKKARİ 3 OKTAY KEPEZ

    HATAY 1 MEHMET SORAR

    HATAY 2 HÜSEYİN ATA KAŞGÖZ

    HATAY 3 SERDAL ALKAN

    HATAY 4 BİLGİN FIRINCIOĞULLARI

     

    HATAY 5 MÜNİR CEM DOLAPÇIOĞLU

    HATAY 6 MUSTAFA BAYIR

    HATAY 7 REŞİT MİÇOOĞILLARI

    HATAY 8 KAZIM YALÇIN

    HATAY 9 OSMAN KÖĞÇE

    HATAY 10 AHMET BİRTAN DÖNMEZ

    HATAY 11 HAMZA TECİMEN

    ISPARTA 1 HARUN HAKERİ

    ISPARTA 2 MEHMET GÜNGÖR

    ISPARTA 3 SABRİ KOCABAŞ

    ISPARTA 4 CİHAN KADIKIRAN

    MERSİN 1 ZAFER BURAK HASAR

    MERSİN 2 ÖZGÜR TÜRKER

    MERSİN 3 SULTAN PERÇEM

    MERSİN 4 ERSİN SADIK GÜNGÖR

    MERSİN 5 ÇAĞLAR KÖKSEL

    MERSİN 6 HAKAN UYAR

    MERSİN 7 MEHMET ATILGAN

    MERSİN 8 FATİH EMRE KARAAĞAÇ

    MERSİN 9 TALİP ŞAHİN

    MERSİN 10 ALİM GÜRGAH

    MERSİN 11 BERK ŞAFAK GÜLMEZ

    MERSİN 12 BEDİRHAN GÖK

    MERSİN 13 AYKUTHAN AKSOY
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    İSTANBUL-1 1 OSMAN SERKAN İLERİ

    İSTANBUL-1 2 MUHAMMED ALİ ACAR

    İSTANBUL-1 3 ATİLLA AYTAÇ

    İSTANBUL-1 4 MAHMUT ZEKİ ÇAKIR

    İSTANBUL-1 5 SEMRA YILDIZ

    İSTANBUL-1 6 ADEM GENÇ

    İSTANBUL-1 7 NİHAT YILDIRIM

    İSTANBUL-1 8 ÖMER AKALIN

    İSTANBUL-1 9 AZİZ İPEKÇİ

    İSTANBUL-1 10 SEDEF ADIGÜZEL

    İSTANBUL-1 11 HASAN TAVUSBAY

    İSTANBUL-1 12 BİNALİ KARAMAN

    İSTANBUL-1 13 MİNE DURAL

    İSTANBUL-1 14 MURAT DAL

    İSTANBUL-1 15 ZUHAL GÜLİSKİN

    İSTANBUL-1 16 ENVER YAVUZ

    İSTANBUL-1 17 ZEYNEL BOZKURT

    İSTANBUL-1 18 OKTAY KUZUĞ

    İSTANBUL-1 19 EYÜP KANTAR

    İSTANBUL-1 20 AHMET DUHAN AKHALİ

    İSTANBUL-1 21 EGEMEN DOĞUKAN DURSUN

    İSTANBUL-1 22 ÖZGÜR ARKUN

    İSTANBUL-1 23 BİRGÜL YILDIRIM

    İSTANBUL-1 24 MUSTAFA NİZAM DOĞRU

    İSTANBUL-1 25 AHMET ÖZBEK

    İSTANBUL-1 26 KAĞAN TANGÖR

    İSTANBUL-1 27 ORHANCAN SUBAŞI

    İSTANBUL-1 28 SELÇUK DEDE

    İSTANBUL-1 29 ALPASLAN ÇABUK

    İSTANBUL-1 30 BEKİR YILDIRIM

    İSTANBUL-1 31 ZUHAL ÜÇAL

    İSTANBUL-1 32 LALE ÖZEL

    İSTANBUL-1 33 MUHAMMET ALİ ABAY

    İSTANBUL-1 34 UMUT NAZLI

    İSTANBUL-1 35 BARAN ÇİFTÇİ
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    İSTANBUL-2 1 NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ

    İSTANBUL-2 2 MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU

    İSTANBUL-2 3 EMRE BERK HACIGÜZELLER

     

    İSTANBUL-2 4 AZİZ AYKUT DEMİRAY

    İSTANBUL-2 5 HASAN İPEK

    İSTANBUL-2 6 UFKUN DOĞAN

    İSTANBUL-2 7 SEDA BAYDERE

    İSTANBUL-2 8 HÜLYA KOBANERİ

    İSTANBUL-2 9 SANEM EYİGÜN MANAV

    İSTANBUL-2 10 TÜLAY DOĞAN

    İSTANBUL-2 11 YILDIRAY GENÇ

    İSTANBUL-2 12 MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK

    İSTANBUL-2 13 İSA METİN

    İSTANBUL-2 14 MELİS AKTAŞ

    İSTANBUL-2 15 ŞENER ŞEREN

    İSTANBUL-2 16 ERSİN KOÇHAN

    İSTANBUL-2 17 MUSA ÖZDEMİR

    İSTANBUL-2 18 YUSUF KARATAŞ

    İSTANBUL-2 19 AYDIN KARA

    İSTANBUL-2 20 MESUT TANDOĞAN

    İSTANBUL-2 21 UĞUR ÇİMEN

    İSTANBUL-2 22 MUHAMMED ÖMER PAMUK

    İSTANBUL-2 23 BURAKCAN YILMAZ

    İSTANBUL-2 24 BURKAY ÖNCEL

    İSTANBUL-2 25 ERDEN YASİN BOYACI

    İSTANBUL-2 26 BURHAN EREN PARLAKYILDIZ

    İSTANBUL-2 27 DOĞUKAN BABACAN

    İSTANBUL-3 1 ERTUĞRUL GÜLSEVER

    İSTANBUL-3 2 MUSTAFA BÜYÜK

    İSTANBUL-3 3 YUNUS CAN

    İSTANBUL-3 4 HAZAL KARAOĞLAN

    İSTANBUL-3 5 RUHİ TUNCEL

    İSTANBUL-3 6 RAMAZAN ERTAN

    İSTANBUL-3 7 ÜNAL KİRMİÇ

    İSTANBUL-3 8 BAŞAK ERÜNSAL

    İSTANBUL-3 9 ÇİĞDEM ERİŞ

    İSTANBUL-3 10 AHMET GÜLTEN

    İSTANBUL-3 11 EZGİ SABAZ

    İSTANBUL-3 12 PINAR ALYANSOĞLU

    İSTANBUL-3 13 TURAN ÜNLÜ

    İSTANBUL-3 14 TUNA AÇIKGÖZ

    İSTANBUL-3 15 MERVE ÇAÇAN

    İSTANBUL-3 16 İBRAHİM DÖNMEZ

    İSTANBUL-3 17 METİN EĞRİOĞLU

    İSTANBUL-3 18 EFE KALAY

    İSTANBUL-3 19 ABDULKADİR TOZYILMAZ

    İSTANBUL-3 20 RAŞİT MANDACI

    İSTANBUL-3 21 BÜLENT UYĞUR

    İSTANBUL-3 22 OLCAY AYDIN

    İSTANBUL-3 23 SEVDA TÜRKSEVER

    İSTANBUL-3 24 UĞUR ÇOPUR

    İSTANBUL-3 25 EVRİM YILMAZ

    İSTANBUL-3 26 ELİF SUDE KIZILKAYA

    İSTANBUL-3 27 NECMİ TEZCAN

    İSTANBUL-328CANSU

    UZUNBABALAR

     

    İSTANBUL-3 29 BERKAY MORGÜL

    İSTANBUL-3 30 FURKAN DURAN

    İSTANBUL-3 31 MUSTAFA KAVURGA

    İSTANBUL-3 32 ÖMER SATI

    İSTANBUL-3 33 BERKE ÖZDAL

    İSTANBUL-3 34 AZİZ CAN AYDIN

    İSTANBUL-3 35 DENİZ DOĞAN

    İSTANBUL-3 36 YUSUF ALTAY
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    İZMİR-1 1 CÜNEYT OĞUZ

    İZMİR-1 2 ALİ TUNÇ CAN

    İZMİR-1 3 GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK

     

    İZMİR-1 4 HARUN DÜŞENKALKAN

     

    İZMİR-1 5 BEYHAN MUTLU

    İZMİR-1 6 BAŞARAN AKTAN

    İZMİR-1 7 İSMAİL YILDIZ

    İZMİR-1 8 TURAN ÇATAL

    İZMİR-1 9 TUFAN ÖZTÜRK

    İZMİR-1 10 AHMET ÖMER ERKENCİ

    İZMİR-1 11 CEM MERİH YENER

    İZMİR-1 12 OLCA ÖMÜR ARAS

    İZMİR-1 13 EFE YURDAKUL

    İZMİR-1 14 FURKAN MOLLA

    İZMİR-2 1 ASUMAN ALİ GÜVEN

    İZMİR-2 2 MAHİR BAKAN

    İZMİR-23TUĞÇE

    SEMERCİOĞLU

     

    İZMİR-2 4 MEVHİBE KOLOĞLU

    İZMİR-2 5 LEVENT ÖREN

    İZMİR-2 6 MERVE DUMAN

    İZMİR-2 7 ÖMER GÖNENÇER

    İZMİR-2 8 ALEV GÜNYAR

    İZMİR-2 9 BURAK KURT

    İZMİR-2 10 GÜRSEL DİNKTEPE

    İZMİR-2 11 MERT DİKMEN

    İZMİR-2 12 FURKAN ASLAN

    İZMİR-2 13 GÖRKEM SÜREN

    İZMİR-2 14 TAHA KARAÇELİK

    KARS 1 MEHMET GÖKHAN ARAÇ

    KARS 2 ERCAN ÇINAR

    KARS 3 KENAN OLGUN

    KASTAMONU 1 MUSTAFA BAŞESGİOĞLU

    KASTAMONU 2 AYTEN URGANİOĞLU

    KASTAMONU 3 YUNUS EMRE KAY

    KAYSERİ 1 HASAN ÇETİN

    KAYSERİ 2 FURKAN AHMET TECER

    KAYSERİ 3 BEYZA ŞAHİN

    KAYSERİ 4 TUNAHAN ÖNDER

    KAYSERİ 5 YUSUF İHSAN ATASUN

    KAYSERİ 6 İSMAİL FURKAN ALTAN

    KAYSERİ 7 ALİ KEREM YAĞCIOĞLU

    KAYSERİ 8 NURİ FURKAN SARI

    KAYSERİ 9 YASİR ÇAKMAK

    KAYSERİ 10 YILMAZ ALTIN

    KIRKLARELİ 1 ASLI ELİGÜZEL

    KIRKLARELİ 2 İDİL ÖZKAN

    KIRKLARELİ 3 GİZEM DOĞAN

    KIRŞEHİR 1 GÜLAY BALTALIK

    KIRŞEHİR 2 KERİM ORHAN

    KOCAELİ 1 UMUT HAMİT BİRBEN

    KOCAELİ 2 MURAT ERİNÇ

    KOCAELİ 3 MURAT GÖKDEMİR

    KOCAELİ 4 MEHMET BALİ

    KOCAELİ 5 ÖZLEM KAMIŞOĞLU

    KOCAELİ 6 GÜRKAN ORAN YILDIZ

    KOCAELİ 7 CELAL ISIRKAN

    KOCAELİ 8 BARAN ERSEÇKİN

    KOCAELİ 9 BİRKAN VİRZİLLİ

    KOCAELİ 10 SAMET KIRDUDU

    KOCAELİ 11 ENES BUĞDAY

    KOCAELİ 12 GÖKBERK ALTIN

    KOCAELİ 13 RECEP CİHAD ŞEN

    KOCAELİ 14 ÜNAL KARASAĞIZ

    KONYA 1 ÖMER ÖZDOĞAN

    KONYA 2 ERSİN CANDAN

    KONYA 3 MAHMUT ELİHAYRAT

    KONYA 4 ÖMER SÜLE

    KONYA 5 MEHMET KOÇER

    KONYA 6 HASAN ÖZKAY

    KONYA 7 FATİH KAZANBAŞ

    KONYA 8 HAVVA DEMİREZEN

    KONYA 9 ADEM DEMİR

    KONYA 10 İBRAHİM DOĞRU

    KONYA 11 EMRE DERİN

    KONYA 12 UĞUR BOZ

    KONYA 13 TOLGA TAŞKIN

    KONYA 14 HÜLYA TOPUKSUZ

    KONYA 15 KADİR GÖZ

    KÜTAHYA 1 ADEM YILMAZ

    KÜTAHYA 2 HALİL ÜNLÜ

    KÜTAHYA 3 FATİH FURKAN AKKURT

    KÜTAHYA 4 OZAN RIZA ÖZGÜDEN

    KÜTAHYA 5 MUSTAFA CANTÜRK

    MALATYA 1 BURCA BENAY TURFANDA ÇİNKILIÇ
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    MALATYA 2 SAMET FIRAT ÖZKAŞ

    MALATYA 3 OKAN FİDAN

    MALATYA 4 MEHMET ONUR İŞİM

    MALATYA 5 ÖZGÜL OLCAN

    MALATYA 6 KAAN GÖLESAN

    MANİSA 1 FİDEL OKAN

    MANİSA 2 LAMİHA ÖZTÜRK

    MANİSA 3 GÜLNUR EFE

    MANİSA 4 KASIM UTKU AKTÜRK

    MANİSA 5 NİDA ARIKAN

    MANİSA 6 BURAK ŞENGÜN

    MANİSA 7 GÖKHAN DUVAN

    MANİSA 8 EGEMEN GÜNER

    MANİSA 9 FATİH ŞAHİN

    MANİSA 10 MUHAMMED CANER DEMİR

    KAHRAMANMARAŞ 1 HİLMİ EMRE KAZANCI

    KAHRAMANMARAŞ 2 HALİL İBRAHİM KURUÇAY

    KAHRAMANMARAŞ 3 ÖMER CANPOLAT

    KAHRAMANMARAŞ 4 DURMUŞ KARAKAŞ

    KAHRAMANMARAŞ5HAMZA

    ERPAYLAŞTIRAN

     

    KAHRAMANMARAŞ 6 ERDAL ÇİFTÇİ

    KAHRAMANMARAŞ 7 OĞUZHAN KEKLİK

    KAHRAMANMARAŞ 8 FERİHA KAYACIK

    MARDİN 1 SEYFETTİN ÇELİK

    MARDİN 2 SELMA ADEMHAN

    MARDİN 3 MUHİTTİN ÇOĞALA

    MARDİN 4 ABDURRAHMAN ÇOKAL

    MARDİN 5 HASAN CAN DEDE

    MARDİN 6 ENES DAĞ

    MUĞLA 1 SÜLEYMAN DİNÇBERK

    MUĞLA 2 İBRAHİM İBRAHİM

    MUĞLA3CANAN

    KARAOSMANOĞLU

     

    MUĞLA 4 OSMAN KURTULUŞ

    MUĞLA 5 BUSE TOKAÇ

    MUĞLA 6 ÜMİT İFTAR

    MUĞLA 7 SUBUTAY AKÇA

    MUŞ 1 KEREM UYANIK

    MUŞ 2 MUHAMMED SEFA DEMİR

    MUŞ 3 ADEM KARAAĞAÇ

    NEVŞEHİR 1 NECATİ GÜNGÖR

    NEVŞEHİR 2 MUSTAFA ARSLAN

    NEVŞEHİR 3 GÜRKAN ORAN ÇETİNKAYA

    NİĞDE 1 UFUK TEKELİ

    NİĞDE 2 FEHMİ MERAL

    NİĞDE 3 TAYYİP ÖKMEN

    ORDU 1 SEBANUR ÖZDEMİR

    ORDU 2 ÖYKÜ ÇALIŞ

    ORDU 3 CUMHUR İNCE

    ORDU 4 MUSTAFA BAŞTEPE

    ORDU 5 BATUHAN YILMAZ

    ORDU 6 SEDA GÜLER

    RİZE 1 ATİLLA KAYHAN

    RİZE 2 NİHAL DEMİR

    RİZE 3 FURKAN KAZMAZ
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    SAKARYA 1 FATMA KURTULUŞ

    SAKARYA 2 YASİN GÖNÜL

    SAKARYA 3 SAFFET KILIÇARSLAN

    SAKARYA 4 ONUR MEHMET AKIN

    SAKARYA 5 ÇAĞDAŞ ÖZ

    SAKARYA 6 EMRE KEY

    SAKARYA 7 FATİH YÜŞA ÜNLÜ

    SAKARYA 8 ÜMİT ERCAN KARAPEKMEZ

    SAMSUN 1 RECEP KILIÇ

    SAMSUN2

    MUALLA GÜLŞAH

     

     

    SAMSUN 3 RÜSTEM KARA

    SAMSUN 4 SEYİT AHMET KOÇAK

    SAMSUN 5 ALİ YILMAZ

    SAMSUN 6 SAVAŞ YALÇIN

    SAMSUN 7 DOĞUKAN EKİZ

    SAMSUN 8 ALPTEKİN ÖZÇELİK

    SAMSUN 9 MEHMET MERT COŞAR

    SİİRT 1 KADİR ÖZTÜRK

    SİİRT 2 BURAK BURAK

    SİİRT 3 ÇAĞDAŞ ÇEK

    SİNOP 1 HASAN ÇORUM

    SİNOP 2 UĞUR CAN ÖCAL

    SİVAS 1 MUSTAFA SAÇLI

    SİVAS 2 ENES BAHŞİ

    SİVAS3FATİH

    BÜYÜKYAĞMUR

     

    SİVAS 4 AHMET SELİM BIYIK

    SİVAS 5 UĞUR TURAN

    TEKİRDAĞ 1 ŞEREF ALBENİZ

    TEKİRDAĞ 2 SADİ ERDURAN

    TEKİRDAĞ 3 BİRKAN ÖZER

    TEKİRDAĞ 4 HARUN YILMAZ

    TEKİRDAĞ 5 METİN DEMİRTAŞ

    TEKİRDAĞ 6 MERT ADALI

    TEKİRDAĞ 7 BARIŞ TUNCA

    TEKİRDAĞ 8 DAMLA NUR SALĞAR

    TOKAT 1 DURSUN BAYRAM

    TOKAT 2 SAYGIN ELMACIOĞLU

    TOKAT 3 DİLARA AYDIN

    TOKAT 4 FAHRETTİN KAYA

    TOKAT 5 ZEYNEP ZELİHA OKTAN

    TRABZON 1 ERKAN ARMUTÇI

    TRABZON 2 YASİN BAHÇEKAPILI

    TRABZON 3 MURAT YILDIZ

    TRABZON 4 AHMET ÜÇÜNCÜ

    TRABZON 5 DOĞAN EMİRZEOĞLU

    TRABZON 6 UTKU ARSLAN

    TUNCELİ 1 HIDIR SARIBUĞA

    ŞANLIURFA 1 MEHMET PAR

    ŞANLIURFA 2 MEHMET POLAT

    ŞANLIURFA 3 AHMET METİN OKAY

    ŞANLIURFA 4 BEDİR KEMAL

    ŞANLIURFA 5 MİNEGÜL GÜRSES

    ŞANLIURFA 6 İSA AKDAĞ

    ŞANLIURFA 7 FURKAN ÇİFTÇİ

    ŞANLIURFA 8 OSMAN SABRİ ALPFİDAN

    ŞANLIURFA 9 OĞULCAN İPEK

    ŞANLIURFA 10 YETER SAYNUR SALLI

    ŞANLIURFA 11 MEHMET UZBİLEK

    ŞANLIURFA 12 AYTEN ALKAN

    ŞANLIURFA 13 AHMET BADILLI BADILLI

    ŞANLIURFA 14 MİKAİL TAŞ TAŞ
  • MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Memleket Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

    UŞAK 1 FERDİ ÖZDEMİR

    UŞAK 2 HÜSEYİN ÇELEBİ

    UŞAK 3 GAMZE YİĞİT

    VAN 1 HALUK TERZİOĞLU

    VAN 2 MEHMET VEYSİ METİN

    VAN 3 HİDAYET ERDOĞAN

    VAN 4 NEVZAT KOÇ

    VAN 5 YUNUS ACAR

    VAN 6 AZMİ ERTEK

    VAN 7 CENGİZ DURĞUN

    VAN 8 EMİRCAN AVCI

    YOZGAT 1 MERVE SEVAL AYDEMİR

    YOZGAT 2 ERMAN KOCAER

    YOZGAT 3 SEMA KÖSEOĞLU

    YOZGAT 4 MURAT GÜLEN

    ZONGULDAK 1 ÖZKAN YAĞCI

    ZONGULDAK 2 MUKADDER YALÇIN

    ZONGULDAK 3 BİRKAN ÜNALÜ

    ZONGULDAK 4 KENAN KARAMAN

    ZONGULDAK 5 CEM SAYGI

    AKSARAY 1 MURAT KAVALLI

    AKSARAY 2 TUNCA TUNCER

    AKSARAY 3 AHMET BÖGE

    AKSARAY 4 VİLDAN YÜKSEL

    BAYBURT 1 KEMAL KILIÇ

    KARAMAN 1 NECATİ ŞENOK

    KARAMAN2MUSTAFA

    BÖYÜKPARMAKSIZ

     

    KARAMAN 3 ADEM TANCI

    KIRIKKALE 1 KAAN ÖZÇAM

    KIRIKKALE 2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK

    KIRIKKALE 3 KÜBRA YAMAN

    BATMAN 1 AHMET CAHİT TAYANÇ

    BATMAN 2 RAMAZAN KAYHAN

    BATMAN 3 FİLİZ ÖZDEN

    BATMAN 4 KAAN MERT ESEN

    BATMAN 5 MERT KAAN AVCI

    ŞIRNAK 1 ÖMER YALDIZ

    ŞIRNAK 2 NEJDET BENDER

    ŞIRNAK 3 İSMAİL DOĞAN

    ŞIRNAK 4 BURHAN KARAGÖL

    BARTIN 1 HACI GÖLBUCAKLI

    BARTIN 2 YILDIZ BENGİ NUHOĞLU

    ARDAHAN 1 SEZGİN AKIL

    ARDAHAN 2 FUAT ARAS

    IĞDIR 1 LEYLA UYGUR

    IĞDIR 2 MUZAFFER ADEMİ

    YALOVA 1 ERTAN ŞENER

    YALOVA 2 FATİH ELÖNÜ

    YALOVA 3 BARIŞ EMRE EŞ

    KARABÜK 1 MUHARREM UĞUR ÜNSAL

    KARABÜK 2 ÖZLEM ÜNAL

    KARABÜK 3 BARIŞ AYDEMİR

    KİLİS 1 HALİL İBRAHİM KABAKLI

    KİLİS 2 MİKAİL YILMAZ

    OSMANİYE 1 BEKİRLEVENT ERSOYLU

    OSMANİYE 2 ALİ ÖNER

    OSMANİYE 3 FURKAN İMADOĞLU

    OSMANİYE 4 ALİ BERAT ERKARGIN

    DÜZCE 1 UĞUR SOYDAŞ

    DÜZCE 2 BASRİ CAN SOYLU

    DÜZCE 3 SEMİH VURUŞ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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