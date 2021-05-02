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Menajerimi Ara konuklarından Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nereli dizileri ne?

Bir zamanların sevilen dizisi Beni Böyle Sev ile geniş takipçi kitlelerine ulaşan Burcu Altın Deprem sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk olan Burcu Altın Deprem merak konusu oldu. Menajerimi Ara konuklarından Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nereli dizileri ne? İşte biyografisi...

Menajerimi Ara konuklarından Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nereli dizileri ne?

Fransız Yapımı Dix pour cent dizisinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuklarından biri olan Burcu Altın Deprem araştırılıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nereli? İşte Burcu Altın Deprem hayatı, dizileri ve filmleri

BURCU ALTIN DEPREM KİMDİR?

Burcu Altın Deprem, 13 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu Burcu Altın, Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü okudu. 2007 yılında Minnoş filminde yer aldı. 2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yaptı. Kırık Kalpler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu oldu.

2010 yılında Rina filminde Gökçe karakteri ile başrollerde yer aldı. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Öğretmen Kemal dizinde yer aldı.

Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Çat Kapı isimli programda sunuculuk yaptı. Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyunculuk yaptı. Atv'de yayınlanan Kaçın Kurası adlı dizide yer aldı.

BURCU ALTIN DEPREM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 Gamonya: Hayaller Ülkesi
2018 Tozkoparan
2018 Düğüm Salonu - Cansu
2017 Badem Şekeri - Sevda
2016 Kaçın Kurası - Sibel
2016 Geldim Gördüm Güldüm
2012 Beni Böyle Sev - Reyhan
2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Gökçe
2011 Huzurum Kalmadı
2011 Babam Sağolsun
2010 Öğretmen Kemal - Dilara
2010 Rina - Gökçe
2009 Kırık Kalpler

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