Tam 148 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

Fransız Yapımı Dix pour cent dizisinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuklarından biri olan Burcu Altın Deprem araştırılıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nereli? İşte Burcu Altın Deprem hayatı, dizileri ve filmleri

BURCU ALTIN DEPREM KİMDİR?

Burcu Altın Deprem, 13 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu Burcu Altın, Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü okudu. 2007 yılında Minnoş filminde yer aldı. 2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yaptı. Kırık Kalpler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu oldu.

2010 yılında Rina filminde Gökçe karakteri ile başrollerde yer aldı. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Öğretmen Kemal dizinde yer aldı.

Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Çat Kapı isimli programda sunuculuk yaptı. Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyunculuk yaptı. Atv'de yayınlanan Kaçın Kurası adlı dizide yer aldı.

BURCU ALTIN DEPREM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 Gamonya: Hayaller Ülkesi

2018 Tozkoparan

2018 Düğüm Salonu - Cansu

2017 Badem Şekeri - Sevda

2016 Kaçın Kurası - Sibel

2016 Geldim Gördüm Güldüm

2012 Beni Böyle Sev - Reyhan

2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Gökçe

2011 Huzurum Kalmadı

2011 Babam Sağolsun

2010 Öğretmen Kemal - Dilara

2010 Rina - Gökçe

2009 Kırık Kalpler