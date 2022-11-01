Menekşe Ne Zaman Çiçek Açar? Menekşe Nerede ve Nasıl Yetişir?

Menekşe Ne Zaman Çiçek Açar?

Eğer bu bitki yerini severse ve yeterli oranda sulaması yapılır ise mevsimi geldiğinde kendiliğinden çiçek açmaya başlamaktadır. Gün kısaldığında ise çiçeklenme oranları azalma göstermektedir. Fakat günler uzadığında çiçeklenmesi de artış göstermektedir. Menekşe bundan dolayı bahar aylarında çiçek açmaya başlamaktadır. Yaz aylarına kadar da bu süreç devam etmektedir. Ancak bazı menekşe türlerinin ise daha çok kış aylarında çiçek açmaya başladığı bilinmektedir. Kısacası türüne göre ne zaman çiçek açacağı değişim göstermektedir.

Menekşe Hangi Ayda Çiçek Açar?

Daha çok bahar aylarını seven bir bitkidir. Işığı sevmekte ve hoş kokusunu yayarak farklı renklere sahip olan çiçekler açmaktadır. Fakat bu noktada doğru bir bakım yapılması gerekmektedir. Eğer son derece dikkatli bir şekilde ve doğru bir şekilde bakımı yapılır ise bahar aylarının ilk dönemlerinde çiçeklerini göstermeye başlamaktadır. Bunun yanı sıra menekşe hangi ayda çiçek açar sorunun bir başka cevabı daha bulunmaktadır. Bazı menekşe türlerinin daha çok kış aylarında açtığı gözlemlenmektedir. Kısacası türüne göre farklılıklar görülebilmektedir. Genel anlamda ise ilk bahar ayları olduğu bilinmektedir.

Menekşenin Çiçek Açması İçin Ne Yapılır?

Bitkinin doğru bir şekilde yetiştirilebilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar sağlandığında doğru bir şekilde yetiştirilebilmekte ve çiçek açmaya başlamaktadır. Uygun durumlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Öncelikle yetiştirmek için doğru bir ortam seçilmesi gerekmektedir.

Direkt olarak güneş ışığına bırakılmaması önerilmektedir.

Nemli ortamları sevmektedir ve nem oranına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sulama sıklığının toprağın kurumasına izin verilmeyecek biçimde ayarlanması önerilmektedir.

Drenajlı ve altında ayrı bir kabın bulunduğu saksıların kullanılması gerekmektedir.

Menekşe Kışın Çiçek Açar mı?

Bu bitkinin genel anlamda ilkbahar aylarında çiçeklendiği bilinmektedir. Doğru bir şekilde yetiştirildiğinde bahar aylarının başında çiçeklenmeye başlamaktadır. Fakat menekşe kışın çiçek açar mı sorusunun cevabı da evettir. Çünkü menekşe kış aylarına dayanıklı olan bir bitkidir. Aynı zamanda bazı türlerinin ise kış aylarında çiçeklenmeye başladığı gözlemlenmektedir. Özellikle de kasım ayı içerisinde açan menekşelerin çok meşhur olduğu söylenebilmektedir.

Solan Menekşe Nasıl Canlandırılır?

Bakımına büyük bir önem verilmesi gerekmektedir. Yanlış bir şekilde sulama yapılması, yanlış ortamlarda bulundurulması çiçeklenmesine engel olmaktadır. En önemli noktalardan bir tanesi güneş ışığı alan bir ortamda tutulmasıdır. Sulama esnasında soğuk sudan kaçınılması gerekmektedir. Menekşe bakımı dikkatli bir şekilde yapıldığında çiçek açmaya başladığı gözlemlenmektedir.

Menekşe Nerede Yetişir?

Dünyanın pek çok noktasında yetiştirilmektedir faka daha çok kuzey yarım kürede yetiştirildiği bilinmektedir. Hawaii ve Güneydoğu Asya’da yetiştirildiği alanlar içerisinde yer almaktadır. Birçok farklı noktada yetiştirilmesinin nedeni ise farklı ve soğuğa dayanıklı çeşitlerinin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Menekşe Nasıl Yetişir?

Öncelikle doğru bir ortamda ve doğru bir sulama ile yetiştirilmesi gerekmektedir. Güneş görecek bir şekilde ve ılık su ile sulanması önerilmektedir. Doğru yetiştirildiğinde bahar aylarının başında çiçeklenmeye başlamaktadır. Farklı çeşitleri ise doğru bir bakım ile kış aylarında yetişmeye başlamaktadır.