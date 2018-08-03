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"BİZİMKİ KARDEŞ KAVGASI"

"Bugün çıkan haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral'le barıştık bile aramızda problem yoktur. Eğer bu arada basından arkadaşlarımızı bu olayı inkar ettiğimiz için zor durumda bıraktıysak özür dileriz"