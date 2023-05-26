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Mercimek çorbası bozulur mu, nasıl saklanmalı? Mercimek çorbası dolapta kaç gün dayanır?

Mercimek çorbası, sahip olduğu kıvamı ve yüksek besin değeri ile günümüzde sıklıkla tüketilen çorbaların başında yer alır. Her mevsim şifa dağıtmaya devam eden mercimek çorbasına bazen farklı sebzeler dahil olsa da ana malzemesi; mercimek, su ve yağdır. Ev hanımlarının yemeklere sık sık dahil ettiği ve yemeklere güzel bir başlangıç olan mercimek çorbası, doğru muhafaza edildiğinde yaklaşık 3 güne kadar tüketilebilir.

Mercimek Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Mercimek Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Mercimek Çorbası Bozulur Mu?

Sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan mercimek çorbası, yüksek bir besin değerine sahiptir. Yapılışı sırasında patates veya havuç ile zenginleştirilen mercimek çorbası, tarife uyulmadan yapıldığında ve malzemelerin oransız konulması nedeniyle çok çabuk katılaşabiliyor. Çorbanın kıvamının daima korunması, herhangi bir katılaşma meydana gelmemesi ve çabuk bozulmaması için aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz. Mercimek çorbası kaç gün bekler? Hangi koşullarda tazeliğini korur. Mercimek çorbası nasıl saklanmalı? Aradığınız tüm bilgiler içeriğimizin devamında…

Mercimek Çorbası Kaç Gün Dayanır?

Taze taze tadına doyulmayan mercimek çorbası, aynı gün tamamen tüketilmediğinde uygun koşullar altında saklanmalıdır.

  • Mercimek çorbasının yapıldığı andan itibaren aynı gün tüketilmesi önerilir. Bazı durumlarda çok fazla yapılan mercimek çorbası, içindeki malzemelerin en iyi şekilde harmanlanması durumunda besin değerini zenginleştirir ve korur. Bu nedenle bir mercimek çorbasının en iyi şekilde saklanması için yapılış süreci oldukça önemlidir. Öncelikle mercimek çorbası yapımına başlandığında, mercimek iyi şekilde yıkanmalıdır. İçinde yer alan malzemeler önceden kavrulmalıdır. Ardından su eklenerek mercimeğin pişmesi beklenmeli ve blender kullanarak kıvamı verilmelidir.
  • Mercimek çorbası, düdüklü tencerede yapıldığında daha lezzetli olur. Kısa sürede pişeceği için besin değerini de ideal bir şekilde korur. Yapım aşamasında düdüklü tencere kullanmaya özen gösterin.
  • Mercimek çorbası bozulur mu? Çorbanın yapımı bittiğinde, eğer aynı gün içinde bitiremeyecekseniz tencerenin iyice soğumasını bekleyin ve dolaba öyle kaldırın. Bu şekilde yaklaşık 3 gün mercimek çorbasını tüketebilirsiniz. 3 günden fazla kalan mercimek çorbası, besin değerini büyük oranda kaybeder ve tüketimi önerilmez.
  • Dolapta duran mercimek çorbasının kıvamı yoğunlaştıysa ya da katılaştıysa yiyeceğiniz kadar çorba alıp, başka bir tencerede sıcak su ekleyerek ısıtabilirsiniz. Buradaki en önemli püf nokta, dolaba kaldırılan mercimek çorbasını tamamen ısıtmamaktır. Sadece tüketileceği kadarı alınmalı ve ısıtılmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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