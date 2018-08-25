Merkel Ermenistan'a gitti, 'soykırım' demedi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 1915 olayları için "mezalim" kelimesini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşme sonrası Merkel, Ermenilere yönelik "mezalimin" unutulmaması gerektiğini söyledi. Merkel, "Sayısız Ermeniye mezalim yapıldığını anlıyoruz. Bu acı unutulmamalı ve unutulmayacak" dedi. Merkel açıklamasında "soykırım" ifadesine yer vermedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Merkel Federal Meclis'in 1915 olaylarını 2016 yılında "soykırım" olarak tanıma kararından da bahsetti. Almanya Başbakanı, Federal Meclis'in kararı için "anma kültürü açısından önemli bir adım" ifadesini kullandı. Merkel kararın siyasi olduğunu belirterek hukuki bir bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekti.

Almanya'da meclis 2016 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen bir tasarıyı onaylamıştı. Alman parlamentosundan çıkan karar, Türkiye ile ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu. Merkel, Alman meclisindeki oylamaya katılmamıştı.

Dünya genelinde aralarında Fransa, İtalya ve Hollanda'nın da bulunduğu 20'den fazla ülke, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyor. Papa Françesko da 1915 olaylarının 100'üncü yılı vesilesiyle 2015'te yaptığı konuşmada, "Ermeni soykırımının yüzyılın ilk soykırımı" olduğunu söylemişti.

DAĞLIK KARABAĞ ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Merkel, Erivan ziyaretinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ gerginliğine barışçıl çözüm bulunması için çağrı yaptı. Merkel, "Almanya sorunun barışçıl çözümüne katkı sağlamaya hazır" dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan savaşla Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın kontrolüne geçti. Savaş sonrasında 200 bini Ermenistan'dan, 1 milyonu Dağlık Karabağ'dan olmak üzere 1 milyon 200 bin Azeri bugünkü Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Uluslararası toplum, Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak görüyor. Hiçbir ülke Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor. Dağlık Karabağ sorununda arabulucu rol üstlenmesi için 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) şemsiyesi altında Almanya ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı Minsk Grubu kurulmuştu.

Dağlık Karabağ'ın statüsü zaman zaman Ermenistan ve Azerbaycan arasında tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Son olarak 2016 yılında cephe hattında gerginlik tırmanmıştı.

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