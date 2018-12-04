Başbakan Merkel’e tahsis edilen A340-300 uçağının iletişim sistemlerinde meydana gelen arızadan dolayı kule ile iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle pilotların acil iniş kararı aldığı ve uydu telefonu ile iletişimi sağlayarak Köln/Bonn havalimanına acil iniş yaptığı ifade edilmiş, bu nedenle Şansölye, Arjantin'de dünya liderlerinin katıldığı G20 Zirvesi'ne gecikmeli olarak katılabilmişti.

Avustralya'da son beş yıl içinde göreve gelen beşinci başbakan olan Scott Morrison hakkında bilgi sahibi olmadığı öne sürülen Merkel'in görüşme öncesinde Morrison'un özgeçmişini okuduğu görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olurken, Avustralyalı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu durum 'utanç verici' olarak nitelendirildi.

Morrison, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump tarafından övgü toplamış, Trump kendisine "Çok kısa sürede iyi işler yaptın" ifadesini kullanmıştı.

Başkan Trump’la olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da ilk kez bir araya gelen Morrison bu görüşmede, Fransa’nın Avustralya için yapacağı denizaltı projesinin ele alındığını açıkladı. İki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın (SPA) temelini oluşturan denizaltı projesinin "son derece iyi ilerlediğini" dile getiren Morrison, bunun yakın dönemde tamamlanabilmesi için liderler seviyesinde çalışmalara başlanacağını söylemişti.

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