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Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte Aralık ayı politika faizi için piyasaların tahmini!

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, 2022 yılının son Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan düşürerek %9 seviyesine indirmişti. AA Finans tarafından 14 ekonomilstin katılımıyla gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. İşte, 2022 TCMB Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ve PPK toplantı saati...

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  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalarda oldukça büyük bir etkiye sahip olacak olan Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Banka Kasım ayı politika faizini düşürerek 9 seviyesine çekti. Gözler "Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna çevirldi. İşte, TCMB PPK toplantı tarihi ve saati...
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAR KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası, PPK toplantısı 22 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    KASIM AYI POLİTİKA FAİZİ 9'A ÇEKİLDİ

    Kasım ayı gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

    PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9'a çekti. Son 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi gelirken, politika faizi böylece Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye geriledi.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    'DÖNGÜNÜN SONLANDIRILMASINA' KARAR VERDİ

    Geçen ay yayınlanan karar metninde ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. ''Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir'' denildi.

    Dolayısıyla bugün Merkez'den politika faizini yüzde 9'da sabit bırakması bekleniyor.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    BEKLENTİ ANKETİ BELLİ OLDU!

    AA Finans tarafından yayınlan beklenti anketine katılım sağlayan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9 oranında sabit bırakılmasını bekliyor.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

    Bloomberg HT Araştırma’nın 18 kurumla gerçekleştirdiği ankette de benzer şekilde katılımcıların tamamı Aralık toplantısında faizin sabit bırakılmasını beklediklerini beyan etti.

     

    Merkez'den bugün sürpriz beklenmezken gece düşük hacimli piyasada 18.68 liranın üzerini gören dolar, güne 18.67'nin hemen altında başladı.
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

    Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. 
  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2022 | Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak? TCMB PPK toplantı tarihi

    Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti.

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