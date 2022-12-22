Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalarda oldukça büyük bir etkiye sahip olacak olan Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Banka Kasım ayı politika faizini düşürerek 9 seviyesine çekti. Gözler "Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna çevirldi. İşte, TCMB PPK toplantı tarihi ve saati...