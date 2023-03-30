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Mermer Nasıl Parlatılır?

Mermer doğal bir malzemedir. Bundan dolayı da özel bir bakımının olması gerektiği bilinenler arasında yer almaktadır. Mermerin yapısı seramik ya da fayanstan farklı olduğundan dolayı sıradan temizlik malzemelerinin kullanılmaması gerekmektedir. Mermere temizlik ve bakım yapılabilmesi için daha detaylı bir işlem gerçekleştirilmektedir.

Matlaşmış Mermer Nasıl Parlatılır?

Mermer ürünler ev dekorasyonunda kullanılmış ise bunların zaman içerisinde aşınması ve yıpranması kaçınılmazdır. Bu durumda profesyonel silim, cilalama ve parlatma hizmetini vermekte olan temizlik şirketlerinden faydalanılması gerekmektedir. Fakat evde rutin bir şekilde yapılacak bazı işlemler de mermerlerin daha parlak ve daha temiz görünmesine olanak sağlayabilmektedir. Evde mermerin parlatılması için kullanılmakta olan yöntemde ise karbonat yer almaktadır.

Öncelikle bir bardak suyun içerisine karbonat eklenmesi gerekmektedir. Daha sonra bir bez yardımı ile bu karışım mermere sürülere silinme işlemi gerçekleştirilmektedir. Çok bastırılmaması gerekmektedir. Özellikle lekeli kısımlar üzerinde daha uzun durulması gerekmektedir. Ardından kuruması beklenmektedir. Sonrasında ise su kullanılarak durulama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki aşamada ise pamuklu bir bez ile silinmesi gerekmektedir. Matlaşmış mermer nasıl parlatılır sorusu bu şekilde cevaplanabilmektedir. Aynı zamanda mermer için kullanılmakta olan özel ürünlere de başvurulabilmektedir.

Granit Mermeri Nasıl Parlatılır?

Bir fincan beyaz sirkenin içerisine birkaç damla limon eklenmektedir. Ardından bu karışım tezgâhın üzerine uygulanmaktadır. Bu karışım sayesinde tezgâhın daha temiz ve güzel kokulu gözükmesine olanak sağlanmaktadır. Oldukça temizleyici bir yöntem olduğu söylenebilmektedir. Bundan dolayı da sıkça kullanılmakta olan bir yöntemdir.

Mutfak Mermeri Nasıl Parlatılır?

Mutfaklarda yer alan mermerlerin nasıl daha parlak ve güzel bir hale getirileceği oldukça merak edilmekte olan konular arasında yer almaktadır. Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan bu durum ile ilgili olarak farklı yöntemler ön plana çıkabilmektedir. Sıkça sorular mutfak mermeri nasıl parlatılır sorusuna ilk verilen cevap ise limon ve sirkedir. Pek çok kişi tarafından bilinmekte olan bu yöntem sayesinde hem mutfakta bulunan mermer daha temiz ve esteti bir hale gelmekte hem de parlamaktadır. Bundan dolayı da sıkça tercih edilmekte ve önerilmekte olan bir yöntem olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.

Siyah Mermer Tezgâh Nasıl Parlatılır?

Mermerin nasıl daha parlak bir hale getirilebileceği oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Sıkça merak edilmekte olan bu konuya ise farklı yöntemler ile cevap verilebilmektedir. Sık kullanılan yöntemlerden bir tanesinin limon ve sirke yöntemi olduğu bilinmektedir. Bu yöntem sayesinde oldukça estetik bir görünüm elde edilmektedir. Bunun dışında bir diğer yöntemin ise limon ve tuz yöntemi olduğu söylenebilmektedir. Çünkü limonun ve tuzun da oldukça estetik bir yöntem olduğu bilinmekte ve oldukça estetik bir görüntü yaratabilmekte olduğu söylenebilmektedir. Siyah mermer tezgahında parlamasına olanak sağlamakta olan bu yöntemlerden herhangi bir tanesinin kullanılması ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.

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