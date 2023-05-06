Mersin: Hem seçim ortamı hem hava sıcak

Adana ve Mersin hem coğrafik hem demografik hem de siyasi olarak benzerlikler taşıyor.

Çukurova’nın bereketli toprakları Mersin’e kadar uzanır. Ülkemizin en önemli tarım alanları ve ticareti burada kendini gösteriyor.

Bunun yanı sıra Akdeniz’in en önemli limanına sahip olması nedeniyle ekonomik hayat çok canlıdır burada.

Arap, Kürt, Türk kimlikleri, farklı mezhep ve az da olsa farklı dinler burada çok canlı olarak sahada yaşar ve birbiriyle uyum içinde varlıklarını sürdürür. Bu farklılık siyasette bir hareketliliğe neden olur.

Depremden sonra aldığı göç yüzünden çok ciddi sorunlar yaşadı Mersin. Daha önce de Suriyeli göçmenler nedeniyle benzer sorunlar yaşamıştı.

Adana gibi burada da ev kiraları artık çoğu insanın ödeyemeyeceği rakamlara ulaştı.

Hayat pahalılığı, ekonomik sorunlar artık büyük bir metropol haline gelmiş Mersin’de en ciddi sorun.

MERSİNDE YEREL LİSTE ÇOK ÖNEMLİ

Mersin’in barındırdığı etnik ve mezhebi farklılıklar doğal olarak Milletvekili listelerine de yansıyor. Belki de diğer şehirlere oranla liste hassasiyeti burada daha fazla.

Bu nedenle her parti kılı kırk yararak liste hazırlıyor. Siyasette çok dikkat edilmeyen konulardan biri budur. Bazı şehirlerde seçmen o kadar çok listede kendine yakın ismin olmasına önem verir ki, bazen bir partinin vekil kaybetmesine ya da fazladan kazanmasına neden olabiliyor.

Listelere şehir dışından eklenen adayların bu yüzden seçmende tepki çekmemesi için çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor.

CHP listesinden seçime giren Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bunlardan biri. Ekmen’e esnaf ziyareti yaparken eşlik ettim. Hava Mayıs ayına rağmen çok sıcaktı.

Batmanlı olan Ekmen, özellikle Kürt kökenli seçmenlerin oyunu almak için çok çalışmak zorunda. Ayrıca dışarıdan katılığı CHP listesinde, CHP seçmeni ve teşkilatına yönelik de ayrıca çaba harcaması gerek:

“Burada Batman, Diyarbakır, Urfa, Mardin bölgesinden gelmiş çok sayıda insan var. Onlarla güçlü bir iletişim kurduk. Bu sayede bir maya tuttuğunu görüyorum. İnsanlar bizi kabullendi. Sonucunu da sandıkta alacağız inşallah.”

BAKAN NEBATİ İLE PİSTTE HIZ TESTİ

Urfalı olan ama Mersin’den aday gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Mersin’de kendisini kabul ettirmek için yoğun çaba harcayan isimlerden.

Bölgenin önemli yatırımlarından olan, uzun süredir yapımı bir türlü tamamlanamayan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında buluştuk. Burada uçakların ilk uçuş testi yapılacaktı. O testten sonra basın açıklaması yaptı ve sonra TOGG makam arabasına davet etti beni.

Uçak pistinde bir de TOGG’un hız ve ileri teknik sürüş testlerini gösterdi bana!

İlk dört saniyede 100 Km hıza ulaşmak için aracı hızla sürdüğünde arkada oturan kameramanımız Emre Altun’un sırtı koltuğa yapıştı, kamerasını kullanamadı. Sonra aniden fren yapınca bu kez az kalsın ön camdan dışarı çıkacaktı Emre.

Bakan Nebati ise arabanın kalitesini anlatıp, neşe içinde gülüyordu.

Doğrusu uçak pistinde hiç arabaya binmediğim için durumdan memnundum şahsen!

İKİLİ KUR SİSTEMİNE MÜDAHALE

Bir yandan arabayla akrobasi hareketleri yaparken, bir yanda da Mersin’deki durumu konuştuk. Mersinlilerin kendisini kabullendiğini, hizmet beklediğini, bunu da havalimanı başta, birçok alanda gösterdiğini ifade ediyor Bakan Nebati.

Tabii genel ekonomi konularına da değindik.

Özellikle piyasada çifte döviz fiyatı oluştuğu tartışmaları vardı. Bunu sordum.

“Evet piyasada böyle bir durum oluştu. Bunu kabul etmemiz mümkün değil tabi. Buna seçimlerden sora müdahale edeceğiz. Fiyat tek hale gelecek ve piyasa normalleşecek. Seçim öncesi bu oluşum normal değil.”

AKDENİZ HAVZASI EN ÇEKİŞMELİ ALAN

Hatay, Adana, Mersin, Antalya iktidar ve muhalefetin birbirine yakın güçleri nedeniyle çok yoğun mücadelenin geçtiği alan. Buradaki kalabalık nüfus, çoklu etnik yapı, milletvekili sayısı itibariyle genel seçimleri de etkileyen bir yapısı var.

Bu yüzden siyasi partiler buralara ayrı önem veriyor. Tüm bu şehirlerde Belediye Başkanlıkları CHP’de

Ancak milletvekilliklerinde AK Parti daha fazla sayıya sahip.

Bakalım bu denge 14 Mayıs’ta değişecek mi?