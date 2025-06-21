Mert Günok, ailesiyle Bodrum'da tatilde
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, yoğun sezonun ardından eşi ve kızıyla birlikte Bodrum Güvercinlik'te tatil yapıyor
Giriş: 21.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:54
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum’da aldı.
Milli futbolcu, tatilini eşi Aslı Günok ve kızı Ala ile birlikte Güvercinlik’teki lüks bir otelde geçiriyor.
Ailesiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Mert Günok, kızıyla birlikte denize girerken görüntülendi.
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