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        Haberler Objektife Takılanlar Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı uyumu - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı uyumu

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Siyahlara bürünen anne - kız uyumu ile dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:02
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        Anne - kız uyumu
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Annesi ile bir örnek giyinen Boluğur'un keyfinin yerinde olduğu görüldü.

        Siyahlara bürünen anne - kız, uyumları ile dikkat çekti.

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        #merve boluğur
        #Nehra Boluğur
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