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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından sevgilisi Kenan Koçak ile romantik bir pozunu paylaştı. Sahne öncesi romantik pozlarına, "İnsan kendine sadece eş değil, yol arkadaşı bulmalı. Ağız dolusu gülebileceğin, bütün sırlarını anlatabileceğin, yaramazlık yapabileceğin ve en önemlisi güvenip en son kararı tıpkı senin kararınmış gibi ona bırakabileceğin birisi..." notunu düşen Özbey, çok sayıda beğeni aldı.