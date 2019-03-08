Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, düzenlenen lansmana Meryem Uzerli, Ivana Sert, Yasmin Erbil, Şilan Makal, Cihan Kamer, Sitare Kalyoncuoğlu, Gökhan Çarmıklı Bahar Tandır, Buse-Volkan Bahçekapılı gibi iş ve sanat dünyasından isimler katılım gösterdi.
Geceye Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, transparan giyim tarzı ile damga vurdu.
"BİR ANNE OLARAK ÇOK MUTLUYUM"
Bu iş birliğinden büyük heyecan duyduğunu söyleyen Meryem Uzerli, “Ben ayakkabıyı çok seven bir insanım. Benim için ayakkabı ve rahatlık çok önemli. Bu iş birliği için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sosyal sorumluluk ve kadınlar için çok önemli bir proje oldu. Bir anne olarak böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Çünkü sosyal sorumluluk anlamında ayakkabısı olmayan, durumu olmayan çocukları ayakkabı sahibi yapıyoruz” dedi.
YENİ PROJELERLE BEYAZ PERDEYE ADIM ATACAK
Son zamanlarda reklam filmlerinde boy gösteren Meryem Uzerli, sinema filmi çektiğini de söyledi. Oyuncu, “Ben sadece reklam filmlerinde oynuyor gibi gözüküyorum ama ben birçok proje yapıyorum. Çok enteresan bir karakter ve filmde rol aldım” diyerek yeni projeler ile beyaz perdeye adım atacağının sinyalini verdi.
"O BENİM ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"
Öte yandan Hollywood'lu yapımcı Muhammed Al Turki ile aşk yaşadığı iddalarına güzel oyuncu, “Aşk haberleri yalan, o benim çok yakın arkadaşım” cevabını vererek yalanladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.