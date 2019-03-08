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"BİR ANNE OLARAK ÇOK MUTLUYUM"

Bu iş birliğinden büyük heyecan duyduğunu söyleyen Meryem Uzerli, “Ben ayakkabıyı çok seven bir insanım. Benim için ayakkabı ve rahatlık çok önemli. Bu iş birliği için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sosyal sorumluluk ve kadınlar için çok önemli bir proje oldu. Bir anne olarak böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Çünkü sosyal sorumluluk anlamında ayakkabısı olmayan, durumu olmayan çocukları ayakkabı sahibi yapıyoruz” dedi.