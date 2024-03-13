Messi kimdir, kaç yaşında? Lionel Messi'nin hayatı ve biyografisi

24 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Leo Messi zorlu bir çocukluk geçirmiştir. Messi’ye çocukluğunda “Futbol oynayamaz” denilse de şu anda adını dünya çapında duyurmayı başarmıştır. Messi kaç yaşında, Lionel Messi kimdir, Messi nereli, Messi hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Messi Kaç Yaşında?

24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya gelen Lionel Messi, 36 yaşındadır.

Lionel Messi Kimdir?

Leo Messi olarak da bilinen Lionel Messi, Major League Soccer takımlarından Inter Miami'de forma giyen ve Arjantin millî takımının kaptanlığını yapan Arjantinli futbolcudur. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Messi, kimin en iyisi olduğuna dair sıkça Cristiano Ronaldo'yla karşılaştırılmaktadır.

REKLAM

Sekiz Ballon d'Or ve altı Altın Ayakkabı kazanarak iki ödülde de rekor kıran oyuncu, 2020 yılında Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçilmiştir. Kulüpten ayrılmadan önce bütün profesyonel kariyerini Barcelona'da geçirmiş; orada on La Liga şampiyonluğu, yedi Copa del Rey ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere toplamda 35 kupa kazanmıştır. Hâlen La Liga'da en çok gol atan (474), en çok Hat trick yapan (36) ve en çok asist üreten (192) oyuncu rekorlarını elinde tutmaktadır. Kulüp ve ülke kariyerinde 800'den fazla gol atmış ve bir kulüp için en fazla gol atan oyuncu olmuştur.

Messi Nereli?

Lionel Andrés Messi Cuccittini, 24 Haziran 1987 tarihinde, İtalyan kökenli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Risario, Arjantin 'de dünyaya gelmiştir.

Messi Hayatı

Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbola sekiz yaşındayken şehrin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 13 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Takımın formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giydi; 2005-06 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2008-09 sezonunda ilk kez ellinin üzerinde maça çıkarak kulübün üç kupa kazanmasında merkezî rol alan oyuncu; o sene 22 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Takip eden üç sezonda da Ballon d'Or kazanarak tarihte bu ödülü üst üste dört kez kazanan ilk ve tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda lig ve Avrupa için toplamda 73 gol atarak rekor kırarken aynı sezon Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sonraki iki sezonun Ballon d'Or listesinde Ronaldo'nun arkasında yer aldı. 2014-15 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu üç kupayla bitirdi ve beşinci Ballon d'Or'unu kazandı. Andrés Iniesta'nın takımdan ayrılmasıyla 2018'de Barcelona kaptanı olan Messi,[6] 2019'da altıncı kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Sözleşmesinin bitişiyle beraber Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaştı. Takımıyla iki sezonda iki Ligue 1 şampiyonluğu kazandıktan sonra sözleşme yenilemedi ve Inter Miami'nin teklifini kabul etti.

REKLAM

Messi, Arjantin millî takımı için en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu konumundadır. 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı; turnuvanın en golcü oyuncusu olurken aynı zamanda en iyi oyuncusu seçildi. Oyun tarzlarındaki benzerlik sebebiyle vatandaşı Diego Maradona'yla karşılaştırıldı ve onun halefi olarak görülmeye başlandı. 2005 Ağustos'tan beri millî takım forması giyen Messi; 2006'da bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli oldu. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildiği 2007 Copa América'da finalde Brezilya'ya 3-0 kaybetti. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda takımıyla bir altın madalya kazandı. 2011'de millî takım kaptanı olmasından itibaren takımını 2014 Dünya Kupası'nda; 2015 ve 2016 Copa América'da finale taşıdı; ilk ikisinde turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ancak oynadığı üç finali de kaybetti. 2016'da millî takımdan emekliliğini duyurmasının ardından kararından geri dönerek takımını 2018 Dünya Kupası'na götürdü, 2019 Copa América'da üçüncü oldu ve 2021 Copa América'da finalde Brezilya'yı yenerek ilk şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonluğun yanı sıra, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve dört golle gol kralı oldu. Bu başarı, Messi'nin yedinci Ballon d'Or'unu kazanmasına neden oldu. 2022 Dünya Kupası'nda, Arjantin'in 36 sene sonra gelen dünya şampiyonluğuna yedi gol üç asistle katkı verdi ve ikinci kez turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi; bunun üzerine 2023 Ballon d'Or kazananı olarak ödül sayısını sekize çıkardı.

Messi, 2006'dan beri spor giyim markası Adidas'ın sözleşmeli sporcusudur. Forbes'a göre 2019 ve 2022 yıllarında dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştur. Aynı dergi, Messi'nin 2010-2019 arasındaki on yıllık dönemde 750 milyon dolar kazandığını; Floyd Mayweather ve Ronaldo'nun ardından en çok kazanan üçüncü sporcu olduğunu açıklamıştır. Time ise Messi'yi 2011, 2012 ve 2023'te dünyadaki en etkili 100 kişiden biri arasına koymuştur. 2020 ve 2023'te Laureus Yılın Erkek Sporcusu seçilerek bu ödülü kazanan ilk ve tek futbolcu olmuştur. Ayrıca toplam kazancı bir milyar dolara ulaşan Messi, Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcudur.

Özel Hayatı

Messi ilk olarak doğum yeri Rosario'dan Macarena Lemos ile aşk yaşadı. 2006 FIFA Dünya Kupası öncesi, Rosario'da tedavi gördüğü sıra, Lemos'un babası tarafından tanıştırıldığı söylendi. Eskiden Arjantinli model Luciana Salazar ile aşk yaşadığı söylentileri de çıktı. Ocak 2009'da "Hat Trick Barça" adlı Canal 33 programında "Bir kız arkadaşım var ve Arjantin'de yaşıyor, rahat ve mutluyum" dedi. Kız arkadaşı Antonela Roccuzzo ile Barcelona-Espanyol derbisi sonrası Sitges'teki bir karnavalda görüldü. Roccuzzo da Rosario doğumluydu.

REKLAM

Lionel Messi, 2017 yılında Antonella Roccuzzo ile evlendi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır.

Messi'nin iki kuzeni futbolcudur. Kuzenlerinden Maxi Biancucchi, Paraguay'ın Club Olimpia takımında, Emanuel Biancucchi ise İspanya'nın Independiente FBC takımında oynamaktadır.

Messi'nin Bireysel Başarıları

Ballon d'Or: 8

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu: 1

2009

FIFA En İyi Erkek Oyuncu: 3

2019, 2022, 2023

UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü: 1

2011

FIFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Yılın En İyi Genç Oyuncusu: 1

2007

La Liga Yılın Oyuncusu: 3

2009, 2010, 2011

La Liga Gol Kralı: 1

2010

Copa del Rey Gol Kralı: 1

2011

La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü: 1

2010

UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı: 3

2009, 2010, 2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu: 1

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu: 1

REKLAM

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Maçın Adamı: 1

2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı: 2

2009, 2011

UEFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Arjantin Yılın Futbolcusu: 5

2005, 2007, 2008, 2009, 2010

FIFPro Yılın Oyuncusu: 2

2009, 2010

FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFPro Yılın Genç Oyuncusu: 2

2007, 2008

FIFPro World XI: 4

2007, 2008, 2009, 2010

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu: 1

2005

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Gol Kralı: 1

2005

Copa América Yılın Genç Oyuncusu: 1

2007

World Soccer Yılın Oyuncusu: 1

2009

World Soccer Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball: 2

2009, 2011

ESM Yılın Takımı: 4

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10

Onze d'Or: 1

2009

Bravo Ödülü: 1

2007

Tuttosport Yılın Oyuncusu: 1

REKLAM

2005

Marca Leyenda: 1

2009

UEFA Yılın Golü: 1

2007