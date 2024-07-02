Mesud Barzani, 6 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret edecek

Irak'ta, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, 6 yıl aradan sonra başkent Bağdat'ı ziyaret edecek.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Barzani, yarın başkent Bağdat'ı ziyaret ederek, merkezi yönetim yetkililerinin yanı sıra siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek.

Mesud Barzani'nin görüşmelerde Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması beklenen parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi askıda bulunan konuları masaya yatırması bekleniyor.