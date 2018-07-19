Cadde'nin haberine göre, önceki gece Çeşme’de bir mekana giden Mesut Özil, mekan işletmesi Serkan Koca ile birlikte objektiflere poz verdi. Yanık teniyle dikkati çeken yıldız futbolcu, Alaçatı lezzetlerinden tattı.

Mekan içerisinde çalan bütün şarkılara eşlik eden Mesut Özil, bir ara sahneye çıkarak slow parçaya eşlik etti.

Bir müşterinin Almanya Milli Takımı ile ilgili yaşadığı sorunu sormasına üzerine Özil, "Arkadaşlar ben buraya eğlenemeye, kafa dağıtmaya geldim. Burası yeri değil” cevabını verdi.

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