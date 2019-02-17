Mesut Özil ile Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul setinde

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti. Özil, Engin Altan Düzyatan ile fotoğrafını "Çok keyifli geçen set ziyareti" notuyla paylaştı