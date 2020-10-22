Mesut Özil, Arsenal "Arsenal için oynamama izin verilmedi" açıklamasıyla gündeme oturdu. İnternetin en çok aratılan isimlerinden biri olan Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli ve Hangi takımda oynuyor? İşte Mesut Özil'in maaşı...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen, Almanya'da doğdu. Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Alman futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyiyor. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon paunt karşılığında bu takıma transfer oldu. Mesut Özil'in maaşının şu an 18,2 milyon GBP olduğu biliniyor.

MESUT ÖZİL ASLEN NERELİ?

Özil, üçüncü kuşak bir gurbetçidir. Gesamtschule Berger Feld'a katıldı. Türk asırlarından dolayı hem Türkiye hem de Almanya için oynamaya hak kazandı. 17 yaşında Alman vatandaşlığına karar verdi ve Almanya U-19 takımı için oynamaya başladı. Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür. Özil’in kendi sözlerine ve kaynakların çoğunluğuna göre ataları, kuzeybatı Türkiye’deki Zonguldak’a bağlı Devrek’teki etnik Türklerden gelmektedir. Ancak Özil'in atalarının etnik Kürt olduğunu iddia eden kaynaklar da vardır.

Özil bir Müslümandır. Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesiyle konuşan Özil, “Ben her zaman [sahada] dışarı çıkmadan önce duamı yaparım. Dua ediyorum ve takım arkadaşlarım bu kısa süre boyunca benimle konuşamayacaklarını biliyorlar” şeklinde konuşmuştur. Mayıs 2016'da Mekke'ye hac ziyareti gerçekleştirdi. Atlético Madrid'e karşı yapılan Avrupa Ligi maçında, Atlético taraftarı Özil'e köşe vuruşu yapmaya hazırlanırken bir parça ekmek attı. Özil, İslam'da önemli olan kendisine verilen yemeklere şükran duymak için ekmeği aldı, öpüp alnına koydu. Bu hareketi daha sonra stadyum boyunca geniş çapta alkışlandı.

2010 yılında, Alman toplumunda başarılı bir entegrasyon örneği olarak Bambi ödülünü aldı.

Özil, 2013 yılında şarkıcı Mandy Capristo ile çıkmaya başladı. İlişki, Özil'in başka bir kadınla ilgilendiğini bildirmesinin ardından Ekim 2014'te sona erdi. 12 Kasım 2015'te Özil ve Capristo, Berlin'deki Bambi ödül töreninde bir araya geldiler. Özil tarafından yüklenen bir Instagram fotoğrafı, #OziStoIsBack etiketini kullandı ve çiftin bir araya geldiğini ortaya koydu. Ancak, 2017'de ayrıldılar ve Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile çıkmaya başladı. Özil, 7 Haziran 2019’da hayatını Amine Gülşe ile birleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören sırasında düğüne katılmıştır.

Temmuz 2019'da, Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişi ya da kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Özil Almanya ile kazanılan FIFA Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır. Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

MESUT ÖZİL'İN EŞİ

30 Mart 2020 tarihinde Londra'da doğum yapan Amine Gülşe ile birlikte bir kız çocuğu sahibi olmuştur.