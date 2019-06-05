Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 8 Haziran’da Amine Gülşe ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mesut Özil, önceki nişanlısıyla Etiler’deki bir bayan kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Kuaför çıkışı gazetecileri kapıda fark eden ikili, bina içerisinde kovalamaca oynadı. Kiraladıkları lüks VIP aracın mekanın önüne yanaşmasını bekleyen çift, aracı kapının önünde olduğunu fark edince hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.

NİŞANLISINI GÜLDÜRDÜ

Mesut Özil, "Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna, çat pat Türkçe’siyle, "İyi gidiyor" diye cevap verince nişanlısı Amine Gülşe’yi güldürdü. Çiftin 1 haftadır İstanbul’da olduğu ve düğün hazırlıklarını yakından takip ettiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran Cuma günü nikah masasına oturacak olan Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde Boğaz'da bekarlığa veda partisi yaptı. Amine Gülşe'nin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Çiftin balayını, Çeşme'de yapacağı konuşuluyor.