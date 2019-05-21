Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Güzel bir akşam yemeği yedik. Bol bol sohbet ettik" dedi.



Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği iftara katılan Özil ve Gülşe, "Her şey çok güzeldi. Gençlerle ve Cumhurbaşkanımızla bol bol sohbet ettik" diyerek kaldığı otelin yolunu tuttu.



