Kanlı Ay tutulmasının ardından sırada önemli gök olaylarından meteor yağmuru var. Meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin sorduğu soruların başında, meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta soruları yer alıyor. Peki; meteor yağmuru saat kaçta başlayacak işte cevabı...

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Meteor yağmuru ile ilgili bilgi veren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor." dedi.

Özdemir, AA muhabirine, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedeninin güneş sisteminde başı boş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Oluşan yanmanın da Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırıldığını aktaran Özdemir, yıl içerisinde periyodik olarak bazı zamanlarda bu göktaşı yağmurlarının oluştuğunu belirtti.

Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Göktaşı yağmuru bu akşam yani 12 Ağustos akşamı saat 21.30'da başlayacak. Göktaşı yağmuruyla alakalı İstanbul Teknik Üniversite Meteoroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Meteroloji Odası İstanbul Avrupa Yakası Bölge Temsilcisi Deniz Demirhan 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars'ın pazartesi akşamına kadar şehir ışıklarından uzak ve yüksek yerlerden çıplak gözle görülebilecek.





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