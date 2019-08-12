Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı veya meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen meteor yağmuru hakkında konuşan Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid meteor yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, 'Meteor yağmuru nasıl izlenir?' sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

METEOR YAĞMURU NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasına meteor yağmuru deniyor.

Meteor zerrelerinden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğünde olsa da ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da bulunuyor.

Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok oluyor. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabiliyor.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanıyor. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşüyor.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebiliyor. Fakat genellikle binlerce meteor bir arada bulunuyor. Dünya, Güneş'in çevresinde turunu yaparken, bu meteor guruplarına yaklaşabiliyor. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da 'meteor yağmuru' görünümü veriyor.