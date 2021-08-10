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Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı! Sel, su baskını ve heyelan tehlikesi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun batı ve doğu kesimleri sağanak yağışlı yağışların Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olacağı; heyelan, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı! Sel, su baskını ve heyelan tehlikesi
4 bölge için sağanak uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın’ın doğu ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı ve güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimleri ve doğusunda ise 1-3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz'in doğu kıyıları ile ülkemizin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın’ın doğu ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
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ANKARA °C, 31°C
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İZMİR °C, 35°C
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TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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