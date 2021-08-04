4 il için sağanak, Ege ve Akdeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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