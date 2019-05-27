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Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı! Bu haftaya dikkat!

HABERTURK.COM

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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