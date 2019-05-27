Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu



ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu



DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu