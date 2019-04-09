Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Çorum, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 yer yer 80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

VAN 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı