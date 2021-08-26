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Meteoroloji'den bu iller için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Kırklareli ve Kastamonu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

SAĞANAK! Son dakika hava durumu 26 Ağustos - Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor
Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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