Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu