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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Karadeniz ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan hava sıcaklıkları yağış alan bölgelerde 3 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 07:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 07:53
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        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 25°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Sağanak Yağış 23°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklığının Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İMAMOĞLU: PAZARTESİYE KADAR DEVAM EDECEK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da dün yaptığı açıklamada, "Pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Arkadaşlarımın, buna benzer geçişleri cumartesi gecesini pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var" dedi.

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