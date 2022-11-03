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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metroda habersizce resmetti!

ABD'nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki sanatçı Devon Rodriguez, metrolardaki rastgele kişilerin portrelerini yapıyor. Yetenekli sanatçı, kara kalem portreleri yapıp süreci kayıt altına aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşıyor

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  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    ABD'nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki Devon Rodriguez, metrolarda rastgele seçtiği kişilerin kara kalem portrelerini yapıyor.

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Sanatçı, New York'taki metro yolcularının portrelerini habersizce çiziyor. 
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Ardından tamamladığı eserleri hiçbir karşılık beklemeksizin portre sahiplerine hediye ediyor.

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Sanatçı genellikle çizimlerini Bronx'tan Manhattan'a giden 6 numaralı yapıyor. Ancak Paris gibi kentlerin metrosunda da kara kalem çalışmaları yapıyor. 

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Çizim sürecini kaydedip TikTok hesabından paylaşan Güney Bronx doğumlu sanatçı, çalışmalarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Rodriguez, TikTok'ta 29 milyon takipçi elde etti. 
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Ancak sanatçı, bugünkü başarısına ulaşmadan önce pek çok sıkıntının üstesinden gelmek zorunda kaldı.

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Şöhret olmadan önce büyükannesiyle yaşayan ve yemek alacak parası dahi olmayan Rodriguez, New York'ta grafiti yaparken tutuklandı. 

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Güney Bronx'taki bir lisede okurken sanat dersi ödevlerinin bir parçası olarak metrodaki insanları çizmeye başladı.
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Resim öğretmeni, yeteneğini fark etti ve çizim tekniklerini geliştirmesinde yardımcı oldu. 

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    Kara kalem portreleri yapıp süreci kayıt altına aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşan Rodriguez, "Bir çizimi bitirip hediye ettiğimde insanların gözlerinin aydınlandığını ya da gözlerinden bir damla yaş düştüğünü görmek en inanılmaz duygu" diyor. 

     

     
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

    İşte Devon Rodriguez'dan metro manzaraları... 
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu
  • Metroda habersizce resmetti! Fenomen oldu

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