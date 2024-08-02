MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Instagram'a getirilen erişim engeli kararı yerinde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'a getirilen erişim engelini milli güvenlik gerekçesiyle desteklediğini ve bu kararı yerinde bulduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir ay önce güvenlik açıklarının fazlalığı, toplanan dataların kullanıcıların istek ve iradesi dışında üçüncü çevrelere verilmesi, anlık ve ortam takibi ile dinleme ve izleme, konum bilgilerini kullanıcıların onayı dışında paylaşma, Türkiye’ye yönelik milli güvenliğimizi…

Özdemir yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

Yaklaşık bir ay önce güvenlik açıklarının fazlalığı, toplanan dataların kullanıcıların istek ve iradesi dışında üçüncü çevrelere verilmesi, anlık ve ortam takibi ile dinleme ve izleme, konum bilgilerini kullanıcıların onayı dışında paylaşma, Türkiye’ye yönelik milli güvenliğimizi etkileyecek faaliyetler ve yine milletimize ait neredeyse tüm değerleri hedef alması sebebiyle şahsi Instagram hesabımı dondurmuştum.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA KULLANMIYORUM"

Benzer bir uygulama Meta altyapısında birleştirilen Facebook ve Whatsapp’ta da bulunduğundan mümkün olduğunca bu platformları da kullanmıyorum. Bunun yanı sıra aynı uygulamaların, Milliyetçi Ülkücü Hareket’e ait değerlerle, Türkiye’nin milli değerlerini ve milletçe ortak hassasiyetlerimizi hedef alan ve bu yolda Türk Mahkemelerinin dahi kararlarını dinlemeyen tutumlarının olduğu aşikardır.

"INSTAGRAM'IN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI"

Son olarak soykırım suçlusu İsrail’i eleştiren kim varsa hepsiyle ilgili program içi sansür uygulayan Instagramın tutumu artık bardağı taşırmıştır. Bu durumların kabulü ise mümkün değildir. İnsanımızın milli ve manevi değerlerini hedef alan bu uygulamayı, yani Instagram’ı Türkiye’nin hassasiyetlerine saygılı davranılıncaya kadar da bireysel olarak kullanmayacağım. Başka türlü bugünümüzü ve geleceğimiz olan evlatlarımızı korumamız mümkün olmayacak.