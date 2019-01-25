- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı. Tutuklanan kadının havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta Brezilya'nın Sao Paulo´dan Atatürk Havalimanı´na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu 40 yaşındaki A.D.S.L'yi yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurularak evrakları kontrol etti. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen A.D.S.L'´nin üstünde ve valizinde arama yapıldı.
KAPSÜL HALİNE GETİRİLMİŞ İÇİ KOKAİN DOLU 115 PREZERVATİF YUTMUŞ
Ekipler yapılan aramada A.D.S.L.´nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen Brezilya uyruklu kadın A.D.S.L.´nin içinde kokain bulunan kapsül şekline soktuğu 115 prezervatifi yuttuğu belirlendi.
ÇIKARTILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi´nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne getirilen A.D.S.L. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ocak´ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.D.S.L.´nin havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.