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İtalyan moda devi Fendi, kadın Sonbahar/Kış 19-20 koleksiyonunu Milano Moda Haftası kapsamında tanıttı.
Karl Lagerfeld'in Fendi adına tasarladığı son koleksiyon için gerçekleştirilen defilenin sonunda yayınlanan video ile efsanevi tasarımcı saygıyla anıldı.
1965 yılından beri Fendi ile birlikte çalışan Karl Lagerfeld, FW19-20 koleksiyonunda yıllara meydan okuyan yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Lagerfeld imzalı son Fendi koleksiyonunda Gigi ve Bella Hadid, Kaia Gerber, Adwoa Aboah ve Adut Akech vardı.
Karl Lagerfeld, 1965 yılında Fendi ile çalışmaya başladı. Efsane isim markaya 54 yıl hizmet verdi.
Chloe, Fendi ve Chanel ile aynı anda çalışan Lagerfeld'in her marka için farklı çizgide tasarımlar üretmesi de ne kadar başarılı olduğunu kanıtlar nitelikte.
Milano Moda Haftası'nda tanıtılan Fendi'nin Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ise şöyle...
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI
Gucci'nin Sonbahar/Kış 2019 defilesi, Milano Moda Haftası kapsamında 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleşti. Gucci tanıttığı koleksiyonda maskelerden ilham alıyor.
Siyaset bilimci Hanna Arendt, bize dünyanın sahnesinde takmayı seçtiğimiz maskenin bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirlediğini hatırlatıyor. Öznelliklerimizi, etik ve politik konumumuzu bu ortak sahne üzerinden tanımlarız. Kendimizi toplum sahnesinde birçok kimlik üzerinden tanıtıyoruz. Dolayısıyla görünürlük alanı, birliktelik ve aynı zamanda farklılık olasılığını temsil ediyor.
Maske her zaman gerçeği taklit etmek için kullanılan bir gizleme aracı olarak görmüştür. Bizi her koşulda kimliği belirsiz kılacak bir şeydir. Ancak, özgünlükten bahsederken, kendi fikrimize sadık kalmayı kastediyorsak, maske bizim hissettiğimizi gerçeğe dönüştürmeyi sağlayacak bir araç haline gelir.
Aslında maske, kendimizi istediğimiz gibi göstermemizi ve rol yapmamızı sağlar. Kendi hakkımızda ne paylaşmak istediğimizi ve neyi gizlemek istediğimizi seçebildiğimiz güçlü bir filtre sayesinde, görünürlüğü nasıl kullanacağımızı seçme özgürlüğüne ulaşırız.
Görünümün doğasını yansıtan Arendt, maskenin aynı anda hem gösterme hem de gizleme işlevini vurgulamaktadır. Görünen, aslında, hiçbir zaman tam olarak kendisini göstermez. Maske bir formdur. Ve her formda olduğu gibi, onarma, gizleme ve açığa çıkarma gücüne sahip.
Aslında maske, içbükey ve dışbükey iki yüzeyden oluşuyor, biri diğerine yalan söylüyor. Birliktelikleri, iç ve dış, varlık ve yokluk, görünüz ve görünmezi bir araya getiriyor.
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
Milano Moda Haftası'nda koleksiyonlarını sergileyen diğer modaevleri şöyle:
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU
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