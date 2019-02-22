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Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu

Giriş: 22.02.2019 - 17:03 | Güncelleme:  

New York ve Londra’nın ardından modanın dev isimleri, İtalya’nın moda başkenti Milano’da yeni koleksiyonlarını sergiliyor. 25 Şubat'a kadar devam edecek Milano Moda Haftası'nın kuşkusuz en dikkat çeken koleksiyonu Fendi oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Karl Lagerfeld'in elinin değdiği son Fendi defilesi gerçekleşti. Karl Lagerfeld'in Fendi adına tasarladığı son koleksiyon için gerçekleştirilen defilenin sonunda, yayınlanan video ile efsanevi tasarımcı saygıyla anıldı

  • 1Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    İtalyan moda devi Fendi, kadın Sonbahar/Kış 19-20 koleksiyonunu Milano Moda Haftası kapsamında tanıttı.

     

  • 2Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Karl Lagerfeld'in Fendi adına tasarladığı son koleksiyon için gerçekleştirilen defilenin sonunda yayınlanan video ile efsanevi tasarımcı saygıyla anıldı. 

  • 3Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    1965 yılından beri Fendi ile birlikte çalışan Karl Lagerfeld, FW19-20 koleksiyonunda yıllara meydan okuyan yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

  • 4Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Lagerfeld imzalı son Fendi koleksiyonunda Gigi ve Bella Hadid, Kaia Gerber, Adwoa Aboah ve Adut Akech vardı.

  • 5Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Karl Lagerfeld, 1965 yılında Fendi ile çalışmaya başladı. Efsane isim markaya 54 yıl hizmet verdi. 

  • 6Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Chloe, Fendi ve Chanel ile aynı anda çalışan Lagerfeld'in her marka için farklı çizgide tasarımlar üretmesi de ne kadar başarılı olduğunu kanıtlar nitelikte. 

  • 7Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Milano Moda Haftası'nda tanıtılan Fendi'nin Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ise şöyle...

  • 8Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 9Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 10Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 11Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    11|88

    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 12Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    12|88

    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 13Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 14Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    14|88

    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 15Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 16Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 17Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    17|88

    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 18Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 19Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 20Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    FENDI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 21Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    GUCCI

    Gucci'nin Sonbahar/Kış 2019 defilesi, Milano Moda Haftası kapsamında 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleşti. Gucci tanıttığı koleksiyonda maskelerden ilham alıyor. 

  • 22Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Siyaset bilimci Hanna Arendt, bize dünyanın sahnesinde takmayı seçtiğimiz maskenin bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirlediğini hatırlatıyor. Öznelliklerimizi, etik ve politik konumumuzu bu ortak sahne üzerinden tanımlarız. Kendimizi toplum sahnesinde birçok kimlik üzerinden tanıtıyoruz. Dolayısıyla görünürlük alanı, birliktelik ve aynı zamanda farklılık olasılığını temsil ediyor.

  • 23Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Maske her zaman gerçeği taklit etmek için kullanılan bir gizleme aracı olarak görmüştür. Bizi her koşulda kimliği belirsiz kılacak bir şeydir. Ancak, özgünlükten bahsederken, kendi fikrimize sadık kalmayı kastediyorsak, maske bizim hissettiğimizi gerçeğe dönüştürmeyi sağlayacak bir araç haline gelir.

  • 24Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Aslında maske, kendimizi istediğimiz gibi göstermemizi ve rol yapmamızı sağlar. Kendi hakkımızda ne paylaşmak istediğimizi ve neyi gizlemek istediğimizi seçebildiğimiz güçlü bir filtre sayesinde, görünürlüğü nasıl kullanacağımızı seçme özgürlüğüne ulaşırız.

  • 25Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Görünümün doğasını yansıtan Arendt, maskenin aynı anda hem gösterme hem de gizleme işlevini vurgulamaktadır. Görünen, aslında, hiçbir zaman tam olarak kendisini göstermez. Maske bir formdur. Ve her formda olduğu gibi, onarma, gizleme ve açığa çıkarma gücüne sahip.

  • 26Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
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    Aslında maske, içbükey ve dışbükey iki yüzeyden oluşuyor, biri diğerine yalan söylüyor. Birliktelikleri, iç ve dış, varlık ve yokluk, görünüz ve görünmezi bir araya getiriyor.

  • 27Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    27|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 28Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    28|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 29Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    29|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 30Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    30|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 31Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    31|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 32Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    32|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 33Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    33|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 34Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    34|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 35Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    35|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 36Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    36|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 37Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    37|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 38Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    38|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 39Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    39|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 40Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    40|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 41Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    41|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 42Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    42|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 43Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    43|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 44Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    44|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 45Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    45|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 46Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    46|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 47Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    47|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 48Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    48|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 49Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    49|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 50Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    50|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 51Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    51|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 52Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    52|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 53Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    53|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 54Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    54|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 55Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    55|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 56Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    56|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 57Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    57|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 58Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    58|88

    GUCCI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 59Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    59|88

    Milano Moda Haftası'nda koleksiyonlarını sergileyen diğer modaevleri şöyle:

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 60Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    60|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 61Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    61|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 62Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    62|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 63Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    63|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 64Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    64|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 65Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    65|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 66Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    66|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 67Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    67|88

    MOSCHINO 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 68Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    68|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 69Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    69|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 70Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    70|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 71Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    71|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 72Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    72|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 73Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    73|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 74Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    74|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 75Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    75|88

    MAX MARA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 76Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    76|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 77Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    77|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 78Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    78|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 79Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    79|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 80Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    80|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 81Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    81|88

    PRADA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 82Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    82|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 83Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    83|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 84Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    84|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 85Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    85|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 86Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    86|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 87Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    87|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

  • 88Milano Moda Haftası'nda Karl Lagerfeld'e saygı duruşu
    88|88

    ARMANI 2019-20 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

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