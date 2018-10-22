Anayasa Mahkemesi, Meclis'te kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekiline para cezası verilmesini öngören İçtüzük değişikliğini iptal etti. Buna göre disiplin cezası alan vekillerin maaşından kesinti yapılamayacak.

TBMM İçtüzüğünde geçen yıl değişiklik yapıldı. Disiplin cezalarına para cezası da eklendi. Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan ya da kınama cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilmeye başlandı.

CHP İPTAL İSTEDİ

CHP, "disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti" şeklinde değiştirilen İçtüzük hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM İPTAL ETTİ

Başvuruyu esastan görüşen yüksek mahkeme kararını verdi. 4’e karşı 11 oyla alınan kararla, Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezasına çarptırılan milletvekillerinin maaş ve yolluklarında kesinti yapılmasına dair hüküm iptal edildi.

GEREKÇE: AYNI FİİLE İKİ CEZA OLMAZ

HABERTÜRK’ün edindiği bilgilere göre, kararın gerekçesinde,, yasama sorumsuzluğuna vurgu yapıldı. Ayrıca “bir fiile iki ceza olmaz” kuralına dikkat çekildi, yani uzaklaştırma ve maaş kesintisi cezalarının birlikte verilemeyeceği vurgulandı.

AYLIK KESME CEZASI VERİLMEYECEK

İptal kararının Resmi Gazete’te yayımlanmasının ardından, disiplin cezasına çarptırılan milletvekillerine ayrıca aylık kesme cezası verilemeyecek. Para cezası daha çok HDP'li isimler için uygulanmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda "kürdistan" diyen eski Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir para cezasına çarptırılan ilk isim olmuştu.

İŞTE İPTAL EDİLEN O HÜKÜM

Meclis İçtüzüğü’nün 163. maddesinin iptal edilen fırkası şöyle:

“Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir.”

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