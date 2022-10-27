Akar ve Gantz'den ortak basın açıklaması 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'in ziyaretine ilişkin, "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Önce baş başa görüşen, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Gantz, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. İsrail Savunma Bakanı Gantz'i Milli Savunma Bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, "Sayın Gantz, uzunca bir süre sonra ülkemize gelen ilk Savunma Bakanı." diye konuştu. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve iş birliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum."

"HASSASİYETLERİMİZİ ÇOK AÇIK DİLLE İFADE ETTİK" İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, iş birliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı. Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayisi, askeri güvenlik iş birliği konusunda ciddi geçmiş ve tecrübenin bulunduğuna dikkati çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni başlayan bu dönemde, bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artması başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu manada da bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." Gantz'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akar, "Bu görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ve bölge barışına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GANTZ İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz de Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür eder Gantz, "Bu, ilerdeki olumlu gelişmeler için açık bir işarettir." dedi. "İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir sır değil" ifadesini kullanan Gantz, Türkiye'nin en büyük beş ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti.