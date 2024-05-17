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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı:18-19 Mayıs tarihlerinde askeri müzeler ücretsiz - Öne Çıkan Haberler

        Milli Savunma Bakanlığı:18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 21:41 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:56
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        18-19 Mayıs'ta bu müzeler ücretsiz
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        MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #askeri müzeler
        #19 mayıs
        #haberler
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