"İzmir'de bir avuç aydın burada toplanıyor. Bunlarında içerisinde gelecekte cumhurbaşkanı olacak olan Celal Bayar, sanayide çok önemli bir yere gelecek olan Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Küçük Talat gibi çok değerli İzmirliler var. İzmir'de milli kütüphane kurulmadan önce kendi gayretiyle 10 bin kitaplı bir kütüphane kuran Giritli Ali Refet Efendi, bunu devam ettiremiyor ve kitapları buraya bağışlıyor. Bu da kütüphanenin ilk kaynağını oluşturuyor. Milli Kütüphane, bir sivil toplum örgütü kütüphanesi olarak İzmirlilerin emeği ile kurulmuştur."



